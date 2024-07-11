Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

На Донеччині за добу росіяни вбили двох місцевих жителів і поранили 1

Анастасія ПроцЧетвер, 11 липня 2024, 09:47
На Донеччині за добу росіяни вбили двох місцевих жителів і поранили 1
ФОТО: ДОНЕЦЬКА ОВА

Внаслідок обстрілів у Донецькій області за добу 10 липня загинули двоє мирних жителів, ще 1 отримав поранення.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Telegram, Національна поліція України

Деталі: Зокрема, у Кураховому та Гострому Покровського району від обстрілів здійнялися пожежі у приватних будинках. У Берестках пошкоджено садові будинки. У Новоекономічному Гродівської громади 1 людина загинула та 1 поранена.

Реклама:
 
фото: Донецька ОВА

Бахмутський район. На Торецьк окупанти скинули авіабомбу "КАБ-250" — вбили цивільну людину, зруйнували два багатоквартирні будинки й адмінбудівлю. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків, 2 багатоповерхівки та господарча будівля. 

 
фото: Національна поліція

Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади пошкоджено будинок. У Миколаївці Костянтинівської громади повторно пошкоджені приватні будинки. 

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 146 людей, у тому числі 28 дітей.

ВІДЕО ДНЯ
 
фото: Донецька ОВА

Що передувало: Раніше Філашкін писав, що внаслідок обстрілу Новоекономічного Гродівської громади Донецької області щонайменше 1 людина загинула та 1 поранена. 

Теми: Донецька областьжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У світі масштабний технологічний збій: не працюють аеропорти, банки, телеканали

Зеленський про можливу перемогу Трампа: Буде важка робота

Під час виступу на з’їзді республіканців Трамп згадав про війну в Україні

Зеленський і Трамп можуть провести першу з 2020 року телефонну розмову – CNN

Зеленський: Дипломатія може допомогти повернути всі території

Держдеп США відреагував на нові ядерні погрози Росії

Усі новини...
Донецька область
ЗСУ показали рідкісні кадри фронтового Торецька, де тривають жорстокі бої
Черговий авіаудар росіян по Донеччині забрав життя ще одного українця
Росіяни влучили у 9-поверхівку в Краматорську: серед поранених є 6-річна дитина – ОВА
Останні новини
11:35
Орбан обіцяє продовжити свою "мирну місію" попри критику
11:35
"Нафтогаз" провів платежі за євробондами
11:28
Окупанти з безпілотника атакували бригаду "швидкої" в Херсоні, поранені медпрацівники
11:24
У Якутії зник вертоліт зі співробітниками ФСБ – ЗМІ
11:24
фото"Сніговик" із каменів: апарат NASA Perseverance показав новий знімок з Марсу
11:09
На Привозі в Одесі сталася стрілянина
10:53
У світі масштабний технологічний збій: не працюють аеропорти, банки, телеканали
10:45
Аби зменшити ризик діабету: вчені з'ясували, чим можна замінити вершкове масло у раціоні
10:35
Збій у роботі стався і у Sense Bank та Vodafone
10:20
Зеленський про можливу перемогу Трампа: Буде важка робота
Усі новини...
Реклама:
Реклама: