На Донеччині за добу росіяни вбили двох місцевих жителів і поранили 1

Внаслідок обстрілів у Донецькій області за добу 10 липня загинули двоє мирних жителів, ще 1 отримав поранення.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Telegram, Національна поліція України

Деталі: Зокрема, у Кураховому та Гострому Покровського району від обстрілів здійнялися пожежі у приватних будинках. У Берестках пошкоджено садові будинки. У Новоекономічному Гродівської громади 1 людина загинула та 1 поранена.

Реклама:

фото: Донецька ОВА

Бахмутський район. На Торецьк окупанти скинули авіабомбу "КАБ-250" — вбили цивільну людину, зруйнували два багатоквартирні будинки й адмінбудівлю. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків, 2 багатоповерхівки та господарча будівля.

фото: Національна поліція

Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади пошкоджено будинок. У Миколаївці Костянтинівської громади повторно пошкоджені приватні будинки.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 146 людей, у тому числі 28 дітей.

ВІДЕО ДНЯ

фото: Донецька ОВА

Що передувало: Раніше Філашкін писав, що внаслідок обстрілу Новоекономічного Гродівської громади Донецької області щонайменше 1 людина загинула та 1 поранена.