Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

В Донецкой области за сутки россияне убили двух местных жителей и ранили 1

Анастасия ПроцЧетверг, 11 июля 2024, 09:47
В Донецкой области за сутки россияне убили двух местных жителей и ранили 1
ФОТО: ДОНЕЦКАЯ ОВА

В результате обстрелов в Донецкой области за сутки 10 июля погибли двое мирных жителей, еще 1 получил ранения.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram, Национальная полиция Украины

Детали: В частности, в Курахово и Остром Покровского района от обстрелов поднялись пожары в частных домах. В Берестках повреждены садовые дома. В Новоэкономическом Гродовской громады 1 человек погиб и 1 ранен.

Реклама:
 
ФОТО: ДОНЕЦКАЯ ОВА

Бахмутский район. На Торецк оккупанты сбросили авиабомбу "КАБ-250" — убили гражданского человека, разрушили два многоквартирных дома и админздание. В Часовоярской громаде повреждены 8 частных домов, 2 многоэтажки и хозяйственное здание.

 
ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Краматорский район. В Заречном Лиманской громады поврежден дом. В Николаевке Константиновской громады повторно повреждены частные дома.

Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 146 человек, в том числе 28 детей.

ВИДЕО ДНЯ
 
ФОТО: ДОНЕЦКАЯ ОВА

Что предшествовало: Ранее Филашкин писал, что в результате обстрела Новоэкономичного Гродовской громады Донецкой области по меньшей мере 1 человек погиб и 1 ранен.

Темы: Донецкая областьжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В мире масштабный технологический сбой: не работают аэропорты, банки, телеканалы

Зеленский о возможной победе Трампа: Будет тяжелая работа

Во время выступления на съезде республиканцев Трамп вспомнил о войне в Украине

Зеленский и Трамп могут провести первый с 2020 года телефонный разговор – CNN

Зеленский: Дипломатия может помочь вернуть все территории

Госдеп США отреагировал на новые ядерные угрозы России

Все новости...
Донецкая область
ВСУ показали редкие кадры фронтового Торецка, где продолжаются жестокие бои
Очередной авиаудар россиян по Донецкой области унес жизнь еще одного украинца
Россияне попали в 9-этажку в Краматорске: среди раненых есть 6-летний ребенок – ОВА
Последние новости
11:58
МВФ меняет постоянного представителя в Украине
11:56
фотоНациональный музей истории показывает украинские сокровища, спасенные Эстонией
11:53
Страны Европы согласовали новые меры против "теневого флота" России
11:50
дополнено, фото Оккупанты накрыли Белозерку "Градами": 2 погибших, ранены медики, много разрушений
11:46
Спрос на китайские автомобили среди украинцев вырос на 50%: что выбирали
11:44
Генерал НАТО: Украина сейчас имеет замечательную стратегию ведения войны
11:35
Орбан обещает продолжить свою "мирную миссию", несмотря на критику
11:35
"Нафтогаз" провел платежи по евробондам
11:28
Оккупанты из беспилотника атаковали бригаду "скорой" в Херсоне, ранены медработники
11:24
В Якутии пропал вертолет с сотрудниками ФСБ – СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: