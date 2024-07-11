В Донецкой области за сутки россияне убили двух местных жителей и ранили 1

В результате обстрелов в Донецкой области за сутки 10 июля погибли двое мирных жителей, еще 1 получил ранения.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram, Национальная полиция Украины

Детали: В частности, в Курахово и Остром Покровского района от обстрелов поднялись пожары в частных домах. В Берестках повреждены садовые дома. В Новоэкономическом Гродовской громады 1 человек погиб и 1 ранен.

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ФОТО: ДОНЕЦКАЯ ОВА

Бахмутский район. На Торецк оккупанты сбросили авиабомбу "КАБ-250" — убили гражданского человека, разрушили два многоквартирных дома и админздание. В Часовоярской громаде повреждены 8 частных домов, 2 многоэтажки и хозяйственное здание.

ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Краматорский район. В Заречном Лиманской громады поврежден дом. В Николаевке Константиновской громады повторно повреждены частные дома.

Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 146 человек, в том числе 28 детей.

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ФОТО: ДОНЕЦКАЯ ОВА

Что предшествовало: Ранее Филашкин писал, что в результате обстрела Новоэкономичного Гродовской громады Донецкой области по меньшей мере 1 человек погиб и 1 ранен.