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Опонент Орбана прибув до Києва і вшанував полеглих захисників України

Марія Ємець, Анастасія ПроцЧетвер, 11 липня 2024, 10:35
Опонент Орбана прибув до Києва і вшанував полеглих захисників України
фото: Péter Magyar/Facebook

Головний суперник прем’єр-міністра Угорщини, лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр вже приїхав до Києва та відвідав стіну памʼяті полеглих захисників України біля Михайлівського золотоверхого монастиря.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис політика у своєму Facebook. 

Пряма мова: "У Києві, біля стіни пам’яті десяткам тисяч українців, загиблих у війні".

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Деталі: Політик додав, що почне детальніше розповідати про свою поїздку через кілька годин. 

Зазначимо, угорський прем’єр Віктор Орбан під час свого візиту до Києва уник візиту до стіни пам’яті, попри те, що це зовсім неподалік від угорського посольства.

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Що передувало:

  • Петер Мадяр після масованої ракетної атаки РФ у понеділок засудив удар по "Охматдиту", а потім оголосив збір гуманітарної допомоги та медичного обладнання та анонсував свою поїздку до Києва. Також він повідомив, що планує зустрітися з угорською громадою на Закарпатті. 
  • Орбан через більш як добу вперше прокоментував удар Росії по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, але не висловлював співчуття загиблим і постраждалим, а також уник згадок, що винуватцем трагедії є Росія.

Теми: УгорщинаОрбанУкраїнаКиїв
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