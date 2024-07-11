Опонент Орбана прибув до Києва і вшанував полеглих захисників України

Головний суперник прем’єр-міністра Угорщини, лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр вже приїхав до Києва та відвідав стіну памʼяті полеглих захисників України біля Михайлівського золотоверхого монастиря.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис політика у своєму Facebook.

Пряма мова: "У Києві, біля стіни пам’яті десяткам тисяч українців, загиблих у війні".

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Деталі: Політик додав, що почне детальніше розповідати про свою поїздку через кілька годин.

Зазначимо, угорський прем’єр Віктор Орбан під час свого візиту до Києва уник візиту до стіни пам’яті, попри те, що це зовсім неподалік від угорського посольства.

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