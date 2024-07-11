Оппонент Орбана прибыл в Киев и почтил павших защитников Украины
Четверг, 11 июля 2024, 10:35
Главный соперник премьер-министра Венгрии, лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр уже приехал в Киев и посетил стену памяти павших защитников Украины возле Михайловского златоверхого монастыря.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение политика в своем Facebook.
Прямая речь: "В Киеве, у стены памяти десяткам тысяч украинцев, погибших в войне".
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Детали: Политик добавил, что начнет подробнее рассказывать о своей поездке через несколько часов.
Отметим, венгерский премьер Виктор Орбан во время своего визита в Киев избежал визита к стене памяти, несмотря на то, что это совсем недалеко от венгерского посольства.
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Что предшествовало:
- Петер Мадяр после массированной ракетной атаки РФ в понедельник осудил удар по "Охматдету", а затем объявил сбор гуманитарной помощи и медицинского оборудования и анонсировал свою поездку в Киев. Также он сообщил, что планирует встретиться с венгерской общиной на Закарпатье.
- Орбан спустя более суток впервые прокомментировал удар России по детской больнице "Охматдет" в Киеве, но не выражал соболезнованийпогибшим и пострадавшим, а также избежал упоминаний, что виновником трагедии является Россия.