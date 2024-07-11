Оппонент Орбана прибыл в Киев и почтил павших защитников Украины

Главный соперник премьер-министра Венгрии, лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр уже приехал в Киев и посетил стену памяти павших защитников Украины возле Михайловского златоверхого монастыря.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение политика в своем Facebook.

Прямая речь: "В Киеве, у стены памяти десяткам тысяч украинцев, погибших в войне".

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Детали: Политик добавил, что начнет подробнее рассказывать о своей поездке через несколько часов.

Отметим, венгерский премьер Виктор Орбан во время своего визита в Киев избежал визита к стене памяти, несмотря на то, что это совсем недалеко от венгерского посольства.

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