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Оппонент Орбана прибыл в Киев и почтил павших защитников Украины

Мария Емец, Анастасия ПроцЧетверг, 11 июля 2024, 10:35
Оппонент Орбана прибыл в Киев и почтил павших защитников Украины
фото: Péter Magyar/Facebook

Главный соперник премьер-министра Венгрии, лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр уже приехал в Киев и посетил стену памяти павших защитников Украины возле Михайловского златоверхого монастыря.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение политика в своем Facebook.

Прямая речь: "В Киеве, у стены памяти десяткам тысяч украинцев, погибших в войне".

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Детали: Политик добавил, что начнет подробнее рассказывать о своей поездке через несколько часов.

Отметим, венгерский премьер Виктор Орбан во время своего визита в Киев избежал визита к стене памяти, несмотря на то, что это совсем недалеко от венгерского посольства.

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Что предшествовало:

  • Петер Мадяр после массированной ракетной атаки РФ в понедельник осудил удар по "Охматдету", а затем объявил сбор гуманитарной помощи и медицинского оборудования и анонсировал свою поездку в Киев. Также он сообщил, что планирует встретиться с венгерской общиной на Закарпатье.
  • Орбан спустя более суток впервые прокомментировал удар России по детской больнице "Охматдет" в Киеве, но не выражал соболезнованийпогибшим и пострадавшим, а также избежал упоминаний, что виновником трагедии является Россия.

Темы: ВенгрияОрбанУкраинаКиев
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