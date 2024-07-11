На Херсонщині росіяни скинули з дрона вибухівку на пожежний автомобіль – ДСНС

Російські війська 11 липня скинули з безпілотника вибухівку на пожежний автомобіль під час гасіння пожежі на території Білозерської громади Херсонської області.

Джерело: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "На території Білозерської територіальної громади через ворожий обстріл виникла пожежа. Під час її ліквідації окупати скинули з безпілотника вибуховий пристрій на автомобіль вогнеборців".

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фото: ДСНС

фото: ДСНС

Деталі: Зазначається, що рятувальники встигли зайти у безпечне місце. З особового складу ніхто не постраждав.

фото: ДСНС

фото: ДСНС

Загалом, протягом доби надзвичайники ліквідували 31 пожежу спричинену ворожими обстрілами: горіли житлові будинки, господарчі споруди, нежитлові будівлі, автомобілі та складські приміщення.