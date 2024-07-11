На Херсонщине россияне сбросили с дрона взрывчатку на пожарный автомобиль – ГСЧС

Российские войска 11 июля сбросили с беспилотника взрывчатку на пожарный автомобиль во время тушения пожара на территории Белозерской общины Херсонской области.

Источник: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "На территории Белозерской территориальной общины из-за вражеского обстрела возник пожар. Во время его ликвидации оккупанты сбросили с беспилотника взрывное устройство на автомобиль пожарных".

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ФОТО: ГСЧС

ФОТО: ГСЧС

Детали: Отмечается, что спасатели успели зайти в безопасное место. Из личного состава никто не пострадал.

ФОТО: ГСЧС

ФОТО: ГСЧС

В общем, в течение суток чрезвычайники ликвидировали 31 пожар вызванный вражескими обстрелами: горели жилые дома, хозяйственные постройки, нежилые здания, автомобили и складские помещения.