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На Херсонщине россияне сбросили с дрона взрывчатку на пожарный автомобиль – ГСЧС

Анастасия ПроцЧетверг, 11 июля 2024, 10:53
На Херсонщине россияне сбросили с дрона взрывчатку на пожарный автомобиль – ГСЧС
ФОТО: ГСЧС

Российские войска 11 июля сбросили с беспилотника взрывчатку на пожарный автомобиль во время тушения пожара на территории Белозерской общины Херсонской области.

Источник: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "На территории Белозерской территориальной общины из-за вражеского обстрела возник пожар. Во время его ликвидации оккупанты сбросили с беспилотника взрывное устройство на автомобиль пожарных".

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ФОТО: ГСЧС
 
ФОТО: ГСЧС

Детали: Отмечается, что спасатели успели зайти в безопасное место. Из личного состава никто не пострадал.

 
ФОТО: ГСЧС
 
ФОТО: ГСЧС

В общем, в течение суток чрезвычайники ликвидировали 31 пожар вызванный вражескими обстрелами: горели жилые дома, хозяйственные постройки, нежилые здания, автомобили и складские помещения.

Темы: Херсонская областьГСЧС
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