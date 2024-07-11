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Ми здатні й можемо перемогти, але треба більше зброї – Умєров

Альона Мазуренко Четвер, 11 липня 2024, 13:40
Ми здатні й можемо перемогти, але треба більше зброї – Умєров
РУСТЕМ УМЄРОВ, ФОТО: СУСПІЛЬНЕ

Міністр оборони України Рустем Умєров сказав у США, що Україна має план у боротьбі з російською агресією, але потрібно більше зброї.

Джерело: Умєров в інтерв'ю телеканалу Fox News у Вашингтоні

Пряма мова: "Ми здатні й можемо перемогти. Ми маємо план. І ми заявляємо, що нам потрібно більше зброї. Нерішучість із наданням нам зброї, нерішучість із наданням нам дозволів і скасуванням заборон - це забирає час. Час дуже важливий, але ми можемо і здатні це зробити".

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Деталі: Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що війна закінчиться колись, Умєров сказав, що "ми вміємо і здатні перемагати".

Коментуючи ракетний удар РФ по лікарні "Охматдит", Умєров сказав, що Україні потрібно більше ППО для захисту цивільної інфраструктури. 

Теми: Умєров РустемвійнаМіноборони
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