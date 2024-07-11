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Мы способны и можем победить, но надо больше оружия – Умеров

Алена МазуренкоЧетверг, 11 июля 2024, 13:40
Мы способны и можем победить, но надо больше оружия – Умеров
РУСТЕМ УМЕРОВ, ФОТО: Суспільне

Министр обороны Украины Рустем Умеров сказал в США, что Украина имеет план в борьбе с российской агрессией, но нужно больше оружия.

Источник: Умеров в интервью телеканалу Fox News в Вашингтоне

Прямая речь: "Мы способны и можем победить. У нас есть план. И мы заявляем, что нам нужно больше оружия. Нерешительность с предоставлением нам оружия, нерешительность с предоставлением нам разрешений и отменой запретов - это отнимает время. Время очень важно, но мы можем и способны это сделать".

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Детали: Отвечая на вопрос, считает ли он, что война закончится когда-нибудь, Умеров сказал, что "мы умеем и способны побеждать".

Комментируя ракетный удар РФ по больнице "Охматдет", Умеров сказал, что Украине нужно больше ПВО для защиты гражданской инфраструктуры.

Темы: Умеров РустемвойнаМинобороны
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