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Опонент угорського прем′єра відвідав "Охматдит" і дорікнув Орбану за вояжі до диктаторів

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 11 липня 2024, 15:14
Опонент угорського прем′єра відвідав Охматдит і дорікнув Орбану за вояжі до диктаторів
Петер Мадяр покладає квіти біля Стіни пам'яті загиблих за Україну, фото: Мадяр у Facebook

Лідер опозиційної партії "Тиса" і опонент прем′єр-міністра Угорщини Петер Мадяр приїхав до Києва, де відвідав зруйнований росіянами "Охматдит", якому передав зібрану напередодні гуманітарну допомогу.

Джерело: Мадяр у стрімах на своїй Facebook-сторінці, передає "Європейська правда"

Деталі: Мадяр зустрівся з директором лікарні Володимиром Жовніром і поговорив з ним про російську атаку і її наслідки, після чого сказав, що угорський народ розуміє і знає, що Україна має право захищати свою територію.

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Петер Мадяр розвантажує гуманітарну допомогу біля "Охматдиту"
СКРІН З ВІДЕО НА FACEVOOK-СТОРІНЦІ ПЕТЕРА МАДЯРА

Мадяр підкреслив, що теж хоче миру, але не їздить до диктаторів приватними літаками і не веде таємних переговорів, а хоче допомогти конкретними діями, натякаючи на "мирні вояжі" Віктора Орбана.

"Звичайно, ви можете літати від диктатора до диктатора на розкішних літаках і вести переговори, про зміст яких насправді ніхто не знає, або ви можете зробити конкретні кроки", – заявив Мадяр.

За його словами, цим візитом він довів "українським братам та угорцям в Україні", що вони можуть розраховувати на Угорщину.

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В окремому відео Мадяр показав гуманітарну допомогу, яку він привіз із собою з Угорщини.

Раніше у четвер Мадяр вшанував полеглих захисників України біля стіни пам’яті на мурах Михайлівського золотоверхого монастиря.

Нагадаємо:

  • Петер Мадяр після масованої ракетної атаки РФ у понеділок засудив удар по "Охматдиту", а потім оголосив збір гуманітарної допомоги і медичного обладнання та анонсував свою поїздку до Києва. Також він повідомив, що планує зустрітися з угорською громадою на Закарпатті. 
  • Орбан через більш як добу вперше прокоментував удар Росії по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, але не висловлював співчуття загиблим і постраждалим, а також уник згадок, що винуватцем трагедії є Росія.

Теми: УгорщинаОрбанУкраїнавійна
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