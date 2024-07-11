Оппонент венгерского премьера посетил "Охматдет" и упрекнул Орбана за вояжи к диктаторам
Лидер оппозиционной партии "Тиса" и оппонент премьер-министра Венгрии Петер Мадьяр приехал в Киев, где посетил разрушенный россиянами "Охматдет", которому передал собранную накануне гуманитарную помощь.
Источник: Мадьяр в стримах на своей Facebook-странице, передает "Европейская правда"
Детали: Мадьяр встретился с директором больницы Владимиром Жовниром и поговорил с ним о российской атаке и ее последствиях, после чего сказал, что венгерский народ понимает и знает, что Украина имеет право защищать свою территорию.
Мадьяр подчеркнул, что тоже хочет мира, но не ездит к диктаторам частными самолетами и не ведет тайных переговоров, а хочет помочь конкретными действиями, намекая на "мирные вояжи" Виктора Орбана.
"Конечно, вы можете летать от диктатора к диктатору на роскошных самолетах и вести переговоры, о содержании которых на самом деле никто не знает, или вы можете сделать конкретные шаги", – заявил Мадьяр.
По его словам, этим визитом он доказал "украинским братьям и венграм в Украине", что они могут рассчитывать на Венгрию.
В отдельном видео Мадьяр показал гуманитарную помощь, которую он привез с собой из Венгрии.
Ранее в четверг Мадьяр почтил павших защитников Украины у стены памяти на стенах Михайловского златоверхого монастыря.
Напомним:
- Петер Мадьяр после массированной ракетной атаки РФ в понедельник осудил удар по "Охматдету", а затем объявил сбор гуманитарной помощи и медицинского оборудования и анонсировал свою поездку в Киев. Также он сообщил, что планирует встретиться с венгерской общиной на Закарпатье.
- Орбан спустя более суток впервые прокомментировал удар России по детской больнице "Охматдет" в Киеве, но не выражал со болезнования погибшим и пострадавшим, а также избежал упоминаний, что виновником трагедии является Россия.