Оппонент венгерского премьера посетил "Охматдет" и упрекнул Орбана за вояжи к диктаторам

Петер Мадьяр возлагает цветы у Стены памяти погибших за Украину, фото: Мадьяр в Facebook

Лидер оппозиционной партии "Тиса" и оппонент премьер-министра Венгрии Петер Мадьяр приехал в Киев, где посетил разрушенный россиянами "Охматдет", которому передал собранную накануне гуманитарную помощь.

Источник: Мадьяр в стримах на своей Facebook-странице, передает "Европейская правда"

Детали: Мадьяр встретился с директором больницы Владимиром Жовниром и поговорил с ним о российской атаке и ее последствиях, после чего сказал, что венгерский народ понимает и знает, что Украина имеет право защищать свою территорию.

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Петер Мадьяр разгружает гуманитарную помощь возле "Охматдета" СКРИН С ВИДЕО НА FACEVOOK-СТРАНИЦЕ ПЕТЕРА МАДЬЯРА

Мадьяр подчеркнул, что тоже хочет мира, но не ездит к диктаторам частными самолетами и не ведет тайных переговоров, а хочет помочь конкретными действиями, намекая на "мирные вояжи" Виктора Орбана.

"Конечно, вы можете летать от диктатора к диктатору на роскошных самолетах и вести переговоры, о содержании которых на самом деле никто не знает, или вы можете сделать конкретные шаги", – заявил Мадьяр.

По его словам, этим визитом он доказал "украинским братьям и венграм в Украине", что они могут рассчитывать на Венгрию.

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В отдельном видео Мадьяр показал гуманитарную помощь, которую он привез с собой из Венгрии.

Ранее в четверг Мадьяр почтил павших защитников Украины у стены памяти на стенах Михайловского златоверхого монастыря.

Напомним: