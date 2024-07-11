Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Оппонент венгерского премьера посетил "Охматдет" и упрекнул Орбана за вояжи к диктаторам

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловЧетверг, 11 июля 2024, 15:14
Оппонент венгерского премьера посетил Охматдет и упрекнул Орбана за вояжи к диктаторам
Петер Мадьяр возлагает цветы у Стены памяти погибших за Украину, фото: Мадьяр в Facebook

Лидер оппозиционной партии "Тиса" и оппонент премьер-министра Венгрии Петер Мадьяр приехал в Киев, где посетил разрушенный россиянами "Охматдет", которому передал собранную накануне гуманитарную помощь.

Источник: Мадьяр в стримах на своей Facebook-странице, передает "Европейская правда"

Детали: Мадьяр встретился с директором больницы Владимиром Жовниром и поговорил с ним о российской атаке и ее последствиях, после чего сказал, что венгерский народ понимает и знает, что Украина имеет право защищать свою территорию.

Реклама:
 
Петер Мадьяр разгружает гуманитарную помощь возле "Охматдета"
СКРИН С ВИДЕО НА FACEVOOK-СТРАНИЦЕ ПЕТЕРА МАДЬЯРА

Мадьяр подчеркнул, что тоже хочет мира, но не ездит к диктаторам частными самолетами и не ведет тайных переговоров, а хочет помочь конкретными действиями, намекая на "мирные вояжи" Виктора Орбана.

"Конечно, вы можете летать от диктатора к диктатору на роскошных самолетах и вести переговоры, о содержании которых на самом деле никто не знает, или вы можете сделать конкретные шаги", – заявил Мадьяр.

По его словам, этим визитом он доказал "украинским братьям и венграм в Украине", что они могут рассчитывать на Венгрию.

ВИДЕО ДНЯ

В отдельном видео Мадьяр показал гуманитарную помощь, которую он привез с собой из Венгрии.

Ранее в четверг Мадьяр почтил павших защитников Украины у стены памяти на стенах Михайловского златоверхого монастыря.

Напомним:

  • Петер Мадьяр после массированной ракетной атаки РФ в понедельник осудил удар по "Охматдету", а затем объявил сбор гуманитарной помощи и медицинского оборудования и анонсировал свою поездку в Киев. Также он сообщил, что планирует встретиться с венгерской общиной на Закарпатье.
  • Орбан спустя более суток впервые прокомментировал удар России по детской больнице "Охматдет" в Киеве, но не выражал со болезнования погибшим и пострадавшим, а также избежал упоминаний, что виновником трагедии является Россия.

Темы: ВенгрияОрбанУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В мире масштабный технологический сбой: не работают аэропорты, банки, телеканалы

Зеленский о возможной победе Трампа: Будет тяжелая работа

Во время выступления на съезде республиканцев Трамп вспомнил о войне в Украине

Зеленский и Трамп могут провести первый с 2020 года телефонный разговор – CNN

Зеленский: Дипломатия может помочь вернуть все территории

Госдеп США отреагировал на новые ядерные угрозы России

Все новости...
Венгрия
Оппонент Орбана прибыл в Киев и почтил павших защитников Украины
"Миротворцу Орбану" могут пригрозить досрочным окончанием председательства Венгрии в Совете ЕС
Главный противник Орбана посетит Закарпатье и встретится с венгерским меньшинством
Последние новости
11:58
МВФ меняет постоянного представителя в Украине
11:56
фотоНациональный музей истории показывает украинские сокровища, спасенные Эстонией
11:53
Страны Европы согласовали новые меры против "теневого флота" России
11:50
дополнено, фото Оккупанты накрыли Белозерку "Градами": 2 погибших, ранены медики, много разрушений
11:46
Спрос на китайские автомобили среди украинцев вырос на 50%: что выбирали
11:44
Генерал НАТО: Украина сейчас имеет замечательную стратегию ведения войны
11:35
Орбан обещает продолжить свою "мирную миссию", несмотря на критику
11:35
"Нафтогаз" провел платежи по евробондам
11:28
Оккупанты из беспилотника атаковали бригаду "скорой" в Херсоне, ранены медработники
11:24
В Якутии пропал вертолет с сотрудниками ФСБ – СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: