Після удару по "Охматдиту" на ГУР вийшов російський льотчик і злив секретні дані - джерела
Після удару по дитячій лікарні "Охматдит" на українську військову розвідку вийшов російський льотчик і передав дані, по яких вдалося встановити 30 командирів важкої бомбардувальної авіаційної дивізії РФ.
Джерело: співрозмовники "Української правди" в Головному управлінні розвідки
Деталі: Згідно з повідомленням, 8 липня на чат-бот ГУР звернувся один з льотчиків 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії (в/ч 06987, аеродром базування "Енгельс") — саме вона постійно обстрілює українські міста ракетами Х-101.
Він написав, що шокований ударом по дитячій лікарні, тому вирішив передати українській стороні документи, які стосуються діяльності його військової частини, а також приватні фото командного складу 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.
Серед масиву інформації – документи з особових справ старшого офіцерського складу, персональні дані російських військовослужбовців та членів їхніх родин тощо.
Найбільшу цінність представляють грифовані документи 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.
У ГУР надали фото командирів дивізії з іменами:
- ПЕЧКАРЬОВ Олексій Геннадійович (рос Печкарев Алексей Геннадьевич), командир корабля Ту-95, 121 вбап 22 вбад КДА ВПС ВКС рф.
- МАРТИНОВ Андрій Павлович (рос. Мартынов Андрей Павлович), помічник штурмана авіаційної ескадрильї, 121 вбап 22 вбад КДА ВПС ВКС рф
- ГОВОРОВ Владислав Сергійович (рос. Говоров Владислав Сергеевич), ймовірно начальник служби захисту державної таємниці, 121 вбап 22 вбад КДА ВПС ВКС рф, капітан.
- ГОЛОВАНОВ В’ячеслав Георгійович (рос. Голованов Вячеслав Георгиевич).
- АЛУЄВ Олександр Миколайович (рос. Алуев Александр Николаевич), ймовірно займає командну посаду управління кадрів 22 вбад КДА ВПС ВКС рф.
- ХОХРЯКОВ Денис Петрович (рос. Хохряков Денис Петрович), старший офіцер, 52 вбап 22 вбад КДА ВКС ПКС рф.
- МІХАЙЛІШИН Олег Володимирович (рос. Михайлишин Олег Владимирович), заступник командира по роботі з особовим складом 22 вбад КДА ВПС ПКС рф, полковник.
- АЗАРЕНКОВ Олександр Юрійович (рос. Азаренков Александр Юрьевич), старший офіцер, 22 вбад КДА ВПС ВКС рф.
- БАРАНОВ Олег Юрійович (рос. Баранов Олег Юрьевич), старший штурман 22 вбад КДА ВПС ВКС рф, полковник.
- БУРДАКОВ Павло Володимирович (рос. Бурдаков Павел Владимирович), командир корабля Ту-160, 121 вбап 22 вбад КДА ВПС ВКС рф, підполковник.
- ТАТУР Володимир Бронеславович (рос. Татур Владимир Брониславович).
- ДОЛГУШИН Сергій Володимирович (рос. Долгушин Сергей Владимирович), старший офіцер 22 вбад КДА ВПС ВКС рф.
- ПАПІКЯН Микола Лукашевич (рос. Папикян Николай Лукашевич), заступник начальника штабу 22 вбад КДА ВПС ВКС рф по зв’язку та радіотехнічному забезпеченню, підполковник.
- КОРЯКІН Ілля Володимирович (рос. Корякин Илья Владимирович), начальник штабу 22 вбад КДА ВПС ВКС рф, полковник.
- СМІРНОВ Максим Владиславович (рос. Смирнов Максим Владиславович), старший офіцер, 22 вбад КДА ВПС ВКС рф, підполковник.
- КАШЛЄВ Олександр Сергійович (рос. Кашлев Александр Сергеевич), старший офіцер, 22 вбад КДА ВПС ВКС рф, підполковник.
- БЄЛОКОБИЛЬСЬКИЙ Костянтин Петрович (рос. Белокобыльский Константин Петрович).
- СТРУЧКОВ Станислав Дмитриевич (рос. Стручков Станислав Дмитриевич).
- ЦИБІЗОВ Олексій Сергійович (рос. Цибизов Алексей Сергеевич), старший офіцер, 121 вбап 22 вбад КДА ВПС ВКС рф.
- МАЛЮКОВ Андрій Іванович (рос. Малюков Андрей Иванович), ймовірно начальник метеорологічної служби 22 вбад КДА ВПС ВКС рф.
- СТЕПАНЕНКО Дмитро Вікторович (рос. Степаненко Дмитрий Викторович), заступник начальника штабу 22 вбад КДА ВПС ВКС рф по службі військ і безпеці військової служби, підполковник.
- СОЛОВЙОВ Руслан Арсланович (рос. Соловьёв Руслан Арсланович), старший офіцер, 22 вбад КДА ВПС ВКС рф.
- ЗИКОВ Віталій Євгенович (рос. Зыков Виталий Евгеньевич), старший офіцер, 22 вбад КДА ВПС ВКС рф, підполковник.
- ПОКАТІСОВ Олександр Сергійович (рос. Покатисов Александр Сергеевич).
- МАЛІНІН Владислав Вікторович (рос. МАЛИНИН Владислав Викторович), старший штурман 121 вбап 22 вбад КДА ВПС ВКС рф, підполковник.
- СКІТСЬКИЙ Олег Ігорович (рос. Скитский Олег Игоревич), командир 121 вбап 22 вбад КДА ВПС ПКС рф, полковник.
- ТЕТЄРЄВ Сергій Вікторович (Тетерев Сергей Викторович), старший офіцер, 22 вбад КДА ВПС ПКС рф, майор.
- ВАРПАХОВИЧ Микола Миколайович (рос. Варпахович Николай Николаевич), командир 22 вбад КДА ВПС ВКС рф, полковник.
- КАПША Трофим Олександрович (рос. Капша Трофим Александрович), заступник командира 22 вбад КДА ВПС ВКС рф, полковник.
- ГОРЛОВ Володимир Олександрович (рос. Горлов Владимир Александрович), старший офіцер 22 вбад КДА ВПС ВКС рф, майор.