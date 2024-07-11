Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Після удару по "Охматдиту" на ГУР вийшов російський льотчик і злив секретні дані - джерела

Євген КізіловЧетвер, 11 липня 2024, 16:40
Після удару по Охматдиту на ГУР вийшов російський льотчик і злив секретні дані - джерела
Приватне фото командного складу 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії. Джерело: ГУР

Після удару по дитячій лікарні "Охматдит" на українську військову розвідку вийшов російський льотчик і передав дані, по яких вдалося встановити 30 командирів важкої бомбардувальної авіаційної дивізії РФ.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в Головному управлінні розвідки

Деталі: Згідно з повідомленням, 8 липня на чат-бот ГУР звернувся один з льотчиків 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії (в/ч 06987, аеродром базування "Енгельс") — саме вона постійно обстрілює українські міста ракетами Х-101.

Реклама:

Він написав, що шокований ударом по дитячій лікарні, тому вирішив передати українській стороні документи, які стосуються діяльності його військової частини, а також приватні фото командного складу 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.

Серед масиву інформації – документи з особових справ старшого офіцерського складу, персональні дані російських військовослужбовців та членів їхніх родин тощо.

Найбільшу цінність представляють грифовані документи 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.

ВІДЕО ДНЯ

У ГУР надали фото командирів дивізії з іменами:

 
Командири 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії. Фото: ГУР
  1. ПЕЧКАРЬОВ Олексій Геннадійович (рос Печкарев Алексей Геннадьевич), командир корабля Ту-95, 121 вбап 22 вбад КДА ВПС ВКС рф.
  2. МАРТИНОВ Андрій Павлович (рос. Мартынов Андрей Павлович), помічник штурмана авіаційної ескадрильї, 121 вбап 22 вбад КДА ВПС ВКС рф
  3. ГОВОРОВ Владислав Сергійович (рос. Говоров Владислав Сергеевич), ймовірно начальник служби захисту державної таємниці, 121 вбап 22 вбад КДА ВПС ВКС рф, капітан.
  4. ГОЛОВАНОВ В’ячеслав Георгійович (рос. Голованов Вячеслав Георгиевич).
  5. АЛУЄВ Олександр Миколайович (рос. Алуев Александр Николаевич), ймовірно займає командну посаду управління кадрів 22 вбад КДА ВПС ВКС рф.
  6. ХОХРЯКОВ Денис Петрович (рос. Хохряков Денис Петрович), старший офіцер, 52 вбап 22 вбад КДА ВКС ПКС рф.
  7. МІХАЙЛІШИН Олег Володимирович (рос. Михайлишин Олег Владимирович), заступник командира по роботі з особовим складом 22 вбад КДА ВПС ПКС рф, полковник.
  8. АЗАРЕНКОВ Олександр Юрійович (рос. Азаренков Александр Юрьевич), старший офіцер, 22 вбад КДА ВПС ВКС рф.
  9. БАРАНОВ Олег Юрійович (рос. Баранов Олег Юрьевич), старший штурман 22 вбад КДА ВПС ВКС рф, полковник.
  10. БУРДАКОВ Павло Володимирович (рос. Бурдаков Павел Владимирович), командир корабля Ту-160, 121 вбап 22 вбад КДА ВПС ВКС рф, підполковник.
  11. ТАТУР Володимир Бронеславович (рос. Татур Владимир Брониславович).
  12. ДОЛГУШИН Сергій Володимирович (рос. Долгушин Сергей Владимирович), старший офіцер 22 вбад КДА ВПС ВКС рф.
  13. ПАПІКЯН Микола Лукашевич (рос. Папикян Николай Лукашевич), заступник начальника штабу 22 вбад КДА ВПС ВКС рф по зв’язку та радіотехнічному забезпеченню, підполковник.
  14. КОРЯКІН Ілля Володимирович (рос. Корякин Илья Владимирович), начальник штабу 22 вбад КДА ВПС ВКС рф, полковник.
  15. СМІРНОВ Максим Владиславович (рос. Смирнов Максим Владиславович), старший офіцер, 22 вбад КДА ВПС ВКС рф, підполковник.
  16. КАШЛЄВ Олександр Сергійович (рос. Кашлев Александр Сергеевич), старший офіцер, 22 вбад КДА ВПС ВКС рф, підполковник.
  17. БЄЛОКОБИЛЬСЬКИЙ Костянтин Петрович (рос. Белокобыльский Константин Петрович).
  18. СТРУЧКОВ Станислав Дмитриевич (рос. Стручков Станислав Дмитриевич).
  19. ЦИБІЗОВ Олексій Сергійович (рос. Цибизов Алексей Сергеевич), старший офіцер, 121 вбап 22 вбад КДА ВПС ВКС рф.
  20. МАЛЮКОВ Андрій Іванович (рос. Малюков Андрей Иванович), ймовірно начальник метеорологічної служби 22 вбад КДА ВПС ВКС рф.
  21. СТЕПАНЕНКО Дмитро Вікторович (рос. Степаненко Дмитрий Викторович), заступник начальника штабу 22 вбад КДА ВПС ВКС рф по службі військ і безпеці військової служби, підполковник.
  22. СОЛОВЙОВ Руслан Арсланович (рос. Соловьёв Руслан Арсланович), старший офіцер, 22 вбад КДА ВПС ВКС рф.
  23. ЗИКОВ Віталій Євгенович (рос. Зыков Виталий Евгеньевич), старший офіцер, 22 вбад КДА ВПС ВКС рф, підполковник.
  24. ПОКАТІСОВ Олександр Сергійович (рос. Покатисов Александр Сергеевич).
  25. МАЛІНІН Владислав Вікторович (рос. МАЛИНИН Владислав Викторович), старший штурман 121 вбап 22 вбад КДА ВПС ВКС рф, підполковник.
  26. СКІТСЬКИЙ Олег Ігорович (рос. Скитский Олег Игоревич), командир 121 вбап 22 вбад КДА ВПС ПКС рф, полковник.
  27. ТЕТЄРЄВ Сергій Вікторович (Тетерев Сергей Викторович), старший офіцер, 22 вбад КДА ВПС ПКС рф, майор.
  28. ВАРПАХОВИЧ Микола Миколайович (рос. Варпахович Николай Николаевич), командир 22 вбад КДА ВПС ВКС рф, полковник.
  29. КАПША Трофим Олександрович (рос. Капша Трофим Александрович), заступник командира 22 вбад КДА ВПС ВКС рф, полковник.
  30. ГОРЛОВ Володимир Олександрович (рос. Горлов Владимир Александрович), старший офіцер 22 вбад КДА ВПС ВКС рф, майор.

Теми: розвідкаРосіявійнаракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У світі масштабний технологічний збій: не працюють аеропорти, банки, телеканали

Зеленський про можливу перемогу Трампа: Буде важка робота

Під час виступу на з’їзді республіканців Трамп згадав про війну в Україні

Зеленський і Трамп можуть провести першу з 2020 року телефонну розмову – CNN

Зеленський: Дипломатія може допомогти повернути всі території

Держдеп США відреагував на нові ядерні погрози Росії

Усі новини...
розвідка
За рік Україна активізувала удари по Чорноморському флоту РФ – розвідка Британії
Міноборони підписало меморандум з ICEYE: поглиблюють співпрацю у космічній розвідці
Розвідка Британії пов′язала деградацію освіти і науки в РФ з рішеннями Кремля
Останні новини
11:35
Орбан обіцяє продовжити свою "мирну місію" попри критику
11:35
"Нафтогаз" провів платежі за євробондами
11:28
Окупанти з безпілотника атакували бригаду "швидкої" в Херсоні, поранені медпрацівники
11:24
У Якутії зник вертоліт зі співробітниками ФСБ – ЗМІ
11:24
фото"Сніговик" із каменів: апарат NASA Perseverance показав новий знімок з Марсу
11:09
На Привозі в Одесі сталася стрілянина
10:53
У світі масштабний технологічний збій: не працюють аеропорти, банки, телеканали
10:45
Аби зменшити ризик діабету: вчені з'ясували, чим можна замінити вершкове масло у раціоні
10:35
Збій у роботі стався і у Sense Bank та Vodafone
10:20
Зеленський про можливу перемогу Трампа: Буде важка робота
Усі новини...
Реклама:
Реклама: