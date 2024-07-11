Після удару по "Охматдиту" на ГУР вийшов російський льотчик і злив секретні дані - джерела

Після удару по дитячій лікарні "Охматдит" на українську військову розвідку вийшов російський льотчик і передав дані, по яких вдалося встановити 30 командирів важкої бомбардувальної авіаційної дивізії РФ.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в Головному управлінні розвідки

Деталі: Згідно з повідомленням, 8 липня на чат-бот ГУР звернувся один з льотчиків 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії (в/ч 06987, аеродром базування "Енгельс") — саме вона постійно обстрілює українські міста ракетами Х-101.

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Він написав, що шокований ударом по дитячій лікарні, тому вирішив передати українській стороні документи, які стосуються діяльності його військової частини, а також приватні фото командного складу 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.

Серед масиву інформації – документи з особових справ старшого офіцерського складу, персональні дані російських військовослужбовців та членів їхніх родин тощо.

Найбільшу цінність представляють грифовані документи 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.

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У ГУР надали фото командирів дивізії з іменами:

Командири 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії. Фото: ГУР