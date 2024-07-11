После удара по "Охматдету" на ГУР вышел российский летчик и слил секретные данные - источники

После удара по детской больнице "Охматдет" на украинскую военную разведку вышел российский летчик и передал данные, по которым удалось установить более 30 командиров тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии РФ.

Источник: собеседники "Украинской правды" в Главном управлении разведки

Детали: Согласно сообщению, 8 июля на чат-бот ГУР обратился один из летчиков 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии (в/ч 06987, аэродром базирования "Энгельс") - именно она постоянно обстреливает украинские города ракетами Х-101.

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Он написал, что шокирован ударом по детской больнице, поэтому решил передать украинской стороне документы, которые касаются деятельности его воинской части, а также частные фото командного состава 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии.

Среди массива информации - документы из личных дел старшего офицерского состава, персональные данные российских военнослужащих и членов их семей и тому подобное.

Наибольшую ценность представляют грифованные документы 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии.

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В ГУР предоставили фото командиров дивизии с именами: