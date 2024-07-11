После удара по "Охматдету" на ГУР вышел российский летчик и слил секретные данные - источники
После удара по детской больнице "Охматдет" на украинскую военную разведку вышел российский летчик и передал данные, по которым удалось установить более 30 командиров тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии РФ.
Источник: собеседники "Украинской правды" в Главном управлении разведки
Детали: Согласно сообщению, 8 июля на чат-бот ГУР обратился один из летчиков 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии (в/ч 06987, аэродром базирования "Энгельс") - именно она постоянно обстреливает украинские города ракетами Х-101.
Он написал, что шокирован ударом по детской больнице, поэтому решил передать украинской стороне документы, которые касаются деятельности его воинской части, а также частные фото командного состава 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии.
Среди массива информации - документы из личных дел старшего офицерского состава, персональные данные российских военнослужащих и членов их семей и тому подобное.
Наибольшую ценность представляют грифованные документы 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии.
В ГУР предоставили фото командиров дивизии с именами:
- ПЕЧКАРЕВ Алексей Геннадьевич, командир корабля Ту-95.
- МАРТЫНОВ Андрей Павлович, помощник штурмана авиационной эскадрильи.
- ГОВОРОВ Владислав Сергеевич, предположительно начальник службы защиты государственной тайны, капитан.
- ГОЛОВАНОВ Вячеслав Георгиевич.
- АЛУЕВ Александр Николаевич, вероятно занимает командную должность управления кадров.
- ХОХРЯКОВ Денис Петрович, старший офицер.
- МИХАЙЛИШИН Олег Владимирович, заместитель командира по работе с личным составом, полковник.
- АЗАРЕНКОВ Александр Юрьевич, старший офицер.
- БАРАНОВ Олег Юрьевич, старший штурман, полковник.
- БУРДАКОВ Павел Владимирович, командир корабля Ту-160, подполковник.
- ТАТУР Владимир Бронеславович.
- ДОЛГУШИН Сергей Владимирович, старший офицер.
- ПАПИКЯН Николай Лукашевич, заместитель начальника штаба по связи и радиотехническому обеспечению, подполковник.
- КОРЯКИН Илья Владимирович, начальник штаба, полковник.
- СМЕРНОВ Максим Владиславович, старший офицер, подполковник.
- КАШЛЕВ Александр Сергеевич, старший офицер, подполковник.
- БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ Константин Петрович.
- СТРУЧКОВ Станислав Дмитриевич.
- ЦЫБИЗОВ Алексей Сергеевич, старший офицер.
- МАЛЮКОВ Андрей Иванович, предположительно начальник метеорологической службы.
- СТЕПАНЕНКО Дмитрий Викторович, заместитель начальника штаба по службе войск и безопасности военной службы, подполковник.
- СОЛОВЬЁВ Руслан Арсланович, старший офицер.
- ЗЫКОВ Виталий Евгеньевич, старший офицер, подполковник.
- ПОКАТИСОВ Александр Сергеевич.
- МАЛИНИН Владислав Викторович, старший штурман, подполковник.
- СКИТСКИЙ Олег Игоревич, командир, полковник.
- ТЕТЕРЕВ Сергей Викторович, старший офицер, майор.
- ВАРПАХОВИЧ Николай Николаевич, командир, полковник.
- КАПША Трофим Александрович, заместитель командира, полковник.
- ГОРЛОВ Владимир Александрович, старший офицер, майор.