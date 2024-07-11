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После удара по "Охматдету" на ГУР вышел российский летчик и слил секретные данные - источники

Евгений КизиловЧетверг, 11 июля 2024, 16:40
После удара по Охматдету на ГУР вышел российский летчик и слил секретные данные - источники
Частное фото командного состава 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии. Источник: ГУР

После удара по детской больнице "Охматдет" на украинскую военную разведку вышел российский летчик и передал данные, по которым удалось установить более 30 командиров тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии РФ.

Источник: собеседники "Украинской правды" в Главном управлении разведки

Детали: Согласно сообщению, 8 июля на чат-бот ГУР обратился один из летчиков 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии (в/ч 06987, аэродром базирования "Энгельс") - именно она постоянно обстреливает украинские города ракетами Х-101.

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Он написал, что шокирован ударом по детской больнице, поэтому решил передать украинской стороне документы, которые касаются деятельности его воинской части, а также частные фото командного состава 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии.

Среди массива информации - документы из личных дел старшего офицерского состава, персональные данные российских военнослужащих и членов их семей и тому подобное.

Наибольшую ценность представляют грифованные документы 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии.

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В ГУР предоставили фото командиров дивизии с именами:

 
  1. ПЕЧКАРЕВ Алексей Геннадьевич, командир корабля Ту-95.
  2. МАРТЫНОВ Андрей Павлович, помощник штурмана авиационной эскадрильи.
  3. ГОВОРОВ Владислав Сергеевич, предположительно начальник службы защиты государственной тайны, капитан.
  4. ГОЛОВАНОВ Вячеслав Георгиевич.
  5. АЛУЕВ Александр Николаевич, вероятно занимает командную должность управления кадров.
  6. ХОХРЯКОВ Денис Петрович, старший офицер.
  7. МИХАЙЛИШИН Олег Владимирович, заместитель командира по работе с личным составом, полковник.
  8. АЗАРЕНКОВ Александр Юрьевич, старший офицер.
  9. БАРАНОВ Олег Юрьевич, старший штурман, полковник.
  10. БУРДАКОВ Павел Владимирович, командир корабля Ту-160, подполковник.
  11. ТАТУР Владимир Бронеславович.
  12. ДОЛГУШИН Сергей Владимирович, старший офицер.
  13. ПАПИКЯН Николай Лукашевич, заместитель начальника штаба по связи и радиотехническому обеспечению, подполковник.
  14. КОРЯКИН Илья Владимирович, начальник штаба, полковник.
  15. СМЕРНОВ Максим Владиславович, старший офицер, подполковник.
  16. КАШЛЕВ Александр Сергеевич, старший офицер, подполковник.
  17. БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ Константин Петрович.
  18. СТРУЧКОВ Станислав Дмитриевич.
  19. ЦЫБИЗОВ Алексей Сергеевич, старший офицер.
  20. МАЛЮКОВ Андрей Иванович, предположительно начальник метеорологической службы.
  21. СТЕПАНЕНКО Дмитрий Викторович, заместитель начальника штаба по службе войск и безопасности военной службы, подполковник.
  22. СОЛОВЬЁВ Руслан Арсланович, старший офицер.
  23. ЗЫКОВ Виталий Евгеньевич, старший офицер, подполковник.
  24. ПОКАТИСОВ Александр Сергеевич.
  25. МАЛИНИН Владислав Викторович, старший штурман, подполковник.
  26. СКИТСКИЙ Олег Игоревич, командир, полковник.
  27. ТЕТЕРЕВ Сергей Викторович, старший офицер, майор.
  28. ВАРПАХОВИЧ Николай Николаевич, командир, полковник.
  29. КАПША Трофим Александрович, заместитель командира, полковник.
  30. ГОРЛОВ Владимир Александрович, старший офицер, майор.

Темы: разведкаРосcиявойнаракетный удар
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