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"Спротив" отримав докази, що білоруська оборонка обслуговує потреби армії РФ

Валентина РоманенкоЧетвер, 11 липня 2024, 17:12
Спротив отримав докази, що білоруська оборонка обслуговує потреби армії РФ
ілюстрація ЦНС

Центр національного спротиву отримав чергові докази роботи військово-промислового комплексу Білорусі на Кремль.

Джерело: ЦНС під егідою ССО

Деталі: Повідомляється, що завдяки допомозі білоруського підпілля ЦНС отримав доступ до пошти одного з білоруських інженерів ВПК, а з тим і докази того, що 558 авіаційний ремонтний завод у Барановичах виконує капітальний ремонт та модифікацію російських гелікоптерів Мі-8 та Мі-17.

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Крім цього, завод у Барановичах спільно з росіянами розробляє легкий багатоцільовий літак ЛМС-192. Причому планується довести вклад РБ у цьому проєкті до 50% від загального фінансування.

Цікаво те, що представники російської оборонки скаржаться на неможливість закупити станки виробництва Великої Британії у зв’язку з санкціями. В якості альтернативи росіяни пропонували закупити станки виробництва тайванської компанії E-tech Machinery.

 

Загалом, у внутрішній переписці, яка стала доступна підпіллю, є чимало інформації про складності з виготовленням деталей, які викликані нестачею обладнання.

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При цьому, попри пряму участь у російській агресії проти України, ключові працівники 558 АРЗ користуються своїм білоруським громадянством для того, щоб вільно подорожувати Європою. 

Зокрема, ЦНС має докази того, що головний конструктор 558 АРЗ Ігор Євгенович Анциферов у 2023 році виїжджав у Німеччину разом із дружиною Світланою Леонідівною Анциферовою та старшою донькою Поліною Анциферовою, щоб зустріти Новий Рік у невеликому місті Герліц у Саксонії.

 

За даними підпілля, уся родина Анциферових має подвійне російсько-білоруське громадянство.

 
 

Дослівно: "Центр національного спротиву дякує білоруським небайдужим героям у спільній боротьбі проти залишків імперії. Всі ж посібники кремлівського режиму бужуть проводити наступні новорічні свята в менш приємних місцях.

Повідомити про ворога можна за посиланням".

Теми: БілорусьвійнаРосія
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