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ЦНС получил доказательства, что белорусская оборонка обслуживает потребности армии РФ

Валентина РоманенкоЧетверг, 11 июля 2024, 17:12
ЦНС получил доказательства, что белорусская оборонка обслуживает потребности армии РФ
иллюстрация ЦНС

Центр национального сопротивления получил очередные доказательства работы военно-промышленного комплекса Беларуси на Кремль.

Источник: ЦНС под эгидой ССО

Детали: Сообщается, что благодаря помощи белорусского подполья ЦНС получил доступ к почте одного из белорусских инженеров ВПК, а с тем и доказательства того, что 558 авиационный ремонтный завод в Барановичах выполняет капитальный ремонт и модификацию российских вертолетов Ми-8 и Ми-17.

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Кроме этого, завод в Барановичах совместно с россиянами разрабатывает легкий многоцелевой самолет ЛМС-192. Причем планируется довести вклад РБ в этом проекте до 50% от общего финансирования.

Интересно то, что представители российской оборонки жалуются на невозможность закупить станки производства Великобритании в связи с санкциями. В качестве альтернативы россияне предлагали закупить станки производства тайваньской компании E-tech Machinery.

 

В общем, во внутренней переписке, которая стала доступна подполью, есть немало информации о сложностях с изготовлением деталей, которые вызваны нехваткой оборудования.

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При этом, несмотря на прямое участие в российской агрессии против Украины, ключевые работники 558 АРЗ пользуются своим белорусским гражданством для того, чтобы свободно путешествовать по Европе.

В частности, ЦНС имеет доказательства того, что главный конструктор 558 АРЗ Игорь Евгеньевич Анциферов в 2023 году выезжал в Германию вместе с женой Светланой Леонидовной Анциферовой и старшей дочерью Полиной Анциферовой, чтобы встретить Новый год в небольшом городе Герлиц в Саксонии.

 

По данным подполья, вся семья Анциферовых имеет двойное российско-белорусское гражданство.

 
 

Дословно: "Центр национального сопротивления благодарит белорусских неравнодушных героев в совместной борьбе против остатков империи. Все же пособники кремлевского режима будут проводить следующие новогодние праздники в менее приятных местах.

Сообщить о враге можно по ссылке".

Темы: БеларусьвойнаРосcия
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