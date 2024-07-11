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Норвегія виділяє майже $100 млн на ППО для України 

Христина Бондарєва, Олександр ШумілінЧетвер, 11 липня 2024, 17:33
Норвегія виділяє майже $100 млн на ППО для України 

Норвегія виділяє додатково 1 мільярд норвезьких крон (близько $94 млн) на системи протиповітряної оборони для України.

Джерело: пресслужба норвезького уряду, пише "Європейська правда"

Деталі: Українці потребують міцнішої протиповітряної оборони, щоб захистити населення від російських бомб і ракет, прокоментував рішення прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

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"Жорстокі атаки, які ми спостерігали протягом останнього тижня, показують, чому для українців так важливо мати більший захист від російських повітряних атак. У співпраці з Німеччиною Норвегія передасть Україні цієї осені сучасну батарею ППО IRIS-T", – заявив прем'єр-міністр Стьоре.

Ця пожертва фінансується в рамках Норвезької програми підтримки України імені Нансена.

На додаток до збільшення своїх асигнувань на німецьку ініціативу щодо ППО, Норвегія надає кошти на міжнародні зусилля з ремонту та обслуговування обладнання протиповітряної оборони в Україні. Ця підтримка здійснюється через треті країни.

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У переглянутому державному бюджеті уряд Норвегії визначив, що до 4 мільярдів норвезьких крон (близько $375 млн) в рамках Програми підтримки Нансена для України буде використано для фінансування заходів з протиповітряної оборони до 2024 року.

Значна частина цих коштів буде спрямована на німецьку ініціативу з протиповітряної оборони.

Як повідомлялось, під час відкриття саміту НАТО президент США Джо Байден оголосив про постачання Україні п'яти систем ППО, зокрема Patriot.

Деталі у статті: Байден порахував "Патріотів": яку ППО отримає Україна та чи закриє небо допомога від США.

Теми: НорвегіяУкраїна
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