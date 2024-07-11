Норвегия выделяет почти $100 млн на ПВО для Украины

Норвегия выделяет дополнительно 1 миллиард норвежских крон (около $94 млн) на системы противовоздушной обороны для Украины.

Источник: пресс-служба норвежского правительства, пишет "Европейская правда"

Детали: Украинцы нуждаются в более прочной противовоздушной обороне, чтобы защитить население от российских бомб и ракет, прокомментировал решение премьер-министр Йонас Гар Стёре.

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"Жестокие атаки, которые мы наблюдали в течение последней недели, показывают, почему для украинцев так важно иметь большую защиту от российских воздушных атак. В сотрудничестве с Германией Норвегия передаст Украине этой осенью современную батарею ПВО IRIS-T", – заявил премьер-министр Стёре.

Это пожертвование финансируется в рамках Норвежской программы поддержки Украины имени Нансена.

В дополнение к увеличению своих ассигнований на немецкую инициативу по ПВО, Норвегия предоставляет средства на международные усилия по ремонту и обслуживанию оборудования противовоздушной обороны в Украине. Эта поддержка осуществляется через третьи страны.

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В пересмотренном государственном бюджете правительство Норвегии определило, что до 4 миллиардов норвежских крон (около $375 млн) в рамках Программы поддержки Нансена для Украины будет использовано для финансирования мероприятий по противовоздушной обороне до 2024 года.

Значительная часть этих средств будет направлена на немецкую инициативу по противовоздушной обороне.

Как сообщалось, во время открытия саммита НАТО президент США Джо Байден объявил о поставках Украине пяти систем ПВО, в частности Patriot.

Детали в статье: Байден посчитал "Патриотов": какую ПВО получит Украина и закроет ли небо помощь от США.