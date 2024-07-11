Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Норвегия выделяет почти $100 млн на ПВО для Украины

Кристина Бондарева, Александр ШумилинЧетверг, 11 июля 2024, 17:33
Норвегия выделяет почти $100 млн на ПВО для Украины

Норвегия выделяет дополнительно 1 миллиард норвежских крон (около $94 млн) на системы противовоздушной обороны для Украины.

Источник: пресс-служба норвежского правительства, пишет "Европейская правда"

Детали: Украинцы нуждаются в более прочной противовоздушной обороне, чтобы защитить население от российских бомб и ракет, прокомментировал решение премьер-министр Йонас Гар Стёре.

Реклама:

"Жестокие атаки, которые мы наблюдали в течение последней недели, показывают, почему для украинцев так важно иметь большую защиту от российских воздушных атак. В сотрудничестве с Германией Норвегия передаст Украине этой осенью современную батарею ПВО IRIS-T", – заявил премьер-министр Стёре.

Это пожертвование финансируется в рамках Норвежской программы поддержки Украины имени Нансена.

В дополнение к увеличению своих ассигнований на немецкую инициативу по ПВО, Норвегия предоставляет средства на международные усилия по ремонту и обслуживанию оборудования противовоздушной обороны в Украине. Эта поддержка осуществляется через третьи страны.

ВИДЕО ДНЯ

В пересмотренном государственном бюджете правительство Норвегии определило, что до 4 миллиардов норвежских крон (около $375 млн) в рамках Программы поддержки Нансена для Украины будет использовано для финансирования мероприятий по противовоздушной обороне до 2024 года.

Значительная часть этих средств будет направлена на немецкую инициативу по противовоздушной обороне.

Как сообщалось, во время открытия саммита НАТО президент США Джо Байден объявил о поставках Украине пяти систем ПВО, в частности Patriot.

Детали в статье: Байден посчитал "Патриотов": какую ПВО получит Украина и закроет ли небо помощь от США.

Темы: НорвегияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генерал НАТО: Украина сейчас имеет замечательную стратегию ведения войны

В мире масштабный технологический сбой: не работают аэропорты, банки, телеканалы

Зеленский о возможной победе Трампа: Будет тяжелая работа

Во время выступления на съезде республиканцев Трамп вспомнил о войне в Украине

Зеленский и Трамп могут провести первый с 2020 года телефонный разговор – CNN

Зеленский: Дипломатия может помочь вернуть все территории

Все новости...
СМИ рассказали о примерах, как в ЕС работали диверсанты в пользу РФ
После удара по "Охматдету" на ГУР вышел российский летчик и слил секретные данные - источники
Ермак объяснил на форуме НАТО, что станет "геймченджером" в войне
Украина заключила соглашение по безопасности с Румынией
Последние новости
12:01
Фелпс, Месси, Леброн: ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших спортсменов XXI века
11:58
МВФ меняет постоянного представителя в Украине
11:56
фотоНациональный музей истории показывает украинские сокровища, спасенные Эстонией
11:53
Страны Европы согласовали новые меры против "теневого флота" России
11:50
дополнено, фото Оккупанты накрыли Белозерку "Градами": 2 погибших, ранены медики, много разрушений
11:46
Спрос на китайские автомобили среди украинцев вырос на 50%: что выбирали
11:44
Генерал НАТО: Украина сейчас имеет замечательную стратегию ведения войны
11:35
Орбан обещает продолжить свою "мирную миссию", несмотря на критику
11:35
"Нафтогаз" провел платежи по евробондам
11:28
Оккупанты из беспилотника атаковали бригаду "скорой" в Херсоне, ранены медработники
Все новости...
Реклама:
Реклама: