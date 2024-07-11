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Україна уклала безпекову угоду з Румунією

Христина Бондарєва, Євген КізіловЧетвер, 11 липня 2024, 18:02
Україна уклала безпекову угоду з Румунією
Володимир Зеленський тисне руку Клаусу Йоганнісу після підписання безпекової угоди. фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський і президент Румунії Клаус Йоганніс у Вашингтоні підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки.

Джерело: пресслужба глави держави, пише "Європейська правда"

Деталі: Особливістю цієї угоди є конкретні пункти співпраці для зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні. Румунія допомагатиме Україні в розмінуванні Чорного моря та надаватиме підтримку через інструменти ЄС і НАТО.

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Офіційний Бухарест разом із партнерами також допомагатиме навчальному центру F-16 для підготовки українських пілотів, сприяючи таким чином коаліції спроможностей військово-повітряних сил. Румунія підтримуватиме оборонну промисловість України.

Окремі блоки документа стосуються розвідки та контррозвідки, кібербезпеки, інформаційної безпеки, гуманітарного розмінування, санкцій, відновлення та відбудови України. 

Крім того, в угоді зафіксований механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної російської агресії проти України або значної ескалації.

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Румунія передасть Україні систему Patriot та підтримуватиме Україну з тією ж динамікою, що й упродовж 2022–2024 років, а також сприятиме максимально швидкому транзиту всієї необхідної техніки своєю територією до України. 

Загалом Україна підписала вже 23 двосторонні безпекові угоди: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею, Люксембургом та Румунією.

Нагадаємо, у Румунії 20 червня офіційно ухвалили рішення про передачу Україні однієї системи Patriot.

Згодом в рамках саміту НАТО президент США Джо Байден деталізував, що ця система буде передана Україні у рамках суттєвого посилення української ППО. Деталі про це у статті: Байден порахував "Патріотів": яку ППО отримає Україна та чи закриє небо допомога від США.

Теми: РумуніяУкраїнагарантії безпеки
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