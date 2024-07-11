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Украина заключила соглашение по безопасности с Румынией

Кристина Бондарева, Евгений КизиловЧетверг, 11 июля 2024, 18:02
Украина заключила соглашение по безопасности с Румынией
Владимир Зеленский жмет руку Клаусу Йоханнису после подписания соглашения по безопасности. фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский и президент Румынии Клаус Йоханнис в Вашингтоне подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Источник: пресс-служба главы государства, пишет "Европейская правда"

Детали: Особенностью этого соглашения являются конкретные пункты сотрудничества для укрепления безопасности в Черноморском регионе. Румыния будет помогать Украине в разминировании Черного моря и оказывать поддержку через инструменты ЕС и НАТО.

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Официальный Бухарест вместе с партнерами также будет помогать учебному центру F-16 для подготовки украинских пилотов, способствуя таким образом коалиции возможностей военно-воздушных сил. Румыния будет поддерживать оборонную промышленность Украины.

Отдельные блоки документа касаются разведки и контрразведки, кибербезопасности, информационной безопасности, гуманитарного разминирования, санкций, восстановления и отстройки Украины.

Кроме того, в соглашении зафиксирован механизм 24-часового экстренного реагирования в случае повторной российской агрессии против Украины или значительной эскалации.

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Румыния передаст Украине систему Patriot и будет поддерживать Украину с той же динамикой, что и в течение 2022-2024 годов, а также будет способствовать максимально быстрому транзиту всей необходимой техники по своей территории в Украину.

В целом Украина подписала уже 23 двусторонних соглашения по безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией, Литвой, Польшей, Люксембургом и Румынией.

Напомним, в Румынии 20 июня официально приняли решение о передаче Украине одной системы Patriot.

Впоследствии в рамках саммита НАТО президент США Джо Байден детализировал, что эта система будет передана Украине в рамках существенного усиления украинской ПВО. Детали об этом в статье: Байден посчитал "Патриотов": какую ПВО получит Украина и закроет ли небо помощь от США.

Темы: РумынияУкраинагарантии безопасности
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