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Генштаб: Більшість бойових зіткнень відбувається на Покровському напрямку

Тетяна ОлійникЧетвер, 11 липня 2024, 18:52
Генштаб: Більшість бойових зіткнень відбувається на Покровському напрямку
Фото - 36 обрмп

Кількість російських наступальних та штурмових дій на фронті зросла до 62, найбільше з них – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 11 липня

Деталі: На Харківському напрямку російські війська здійснили три безуспішних штурмові дії у районах Вовчанська та Глибокого.

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На Куп’янському напрямку росіяни безуспішно намагаються покращити своє тактичне положення в районах Синьківки та Берестового, наростили кількість штурмових дій до чотирьох. Половину з них підрозділи Сил оборони успішно відбили, два штурми, біля Берестового, ще тривають.

На Лиманському напрямку, біля Макіївки і Невського, ворог впродовж доби провів п’ять атак.

На Сіверському напрямку росіяни штурмують неподалік Роздолівки та Верхньокам’янського. Кількість боєзіткнень зросла до трьох.

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На Краматорському напрямку з початку доби відбулось вже три бойових зіткнення. Ворог, за підтримки штурмової авіації, атакує Часів Яр та Іванівське. Бій триває.

Дослівно: "На Торецькому напрямку ворог проводив по чотири атаки біля Північного та Торецька. Точаться бої. Ще один штурм наші воїни відбили неподалік Залізного.

Покровський напрямок залишається найгарячішою точкою всієї лінії зіткнення. На цей час кількість ворожих атак тут зросла до 24. Окупанти, концентрують зусилля в районах Новоолександрівки та Прогреса, намагаються протиснути нашу оборону на напрямку за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації, яка била по районах семи різних населених пунктів. Українські воїни міцно тримають зайняті рубежі і завдають ворогу відчутних втрат.

На Курахівському напрямку кількість боєзіткнень збільшилась до шести. Всі атаки ворога біля Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки відбито.

На Времівському напрямку росіяни здійснили чотири безуспішних наступальних дії неподалік Водяного, Костянтинівки та Урожайного. Біля останнього били по наших позиціях з озброєння вертольотів Ка-52.

На Оріхівському напрямку противник атакував у бік Гуляйполя. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку бомбардувань зазнали Тягинка і Токарівка".

Теми: Генштаббойові діївійна
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