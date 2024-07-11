Генштаб: Большинство боевых столкновений происходит на Покровском направлении

Количество российских наступательных и штурмовых действий на фронте возросло до 62, больше всего – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00 11 июля

Детали: На Харьковском направлении российские войска совершили три безуспешных штурмовых действия в районах Волчанска и Глубокого.

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На Купянском направлении россияне безуспешно пытаются улучшить свое тактическое положение в районах Синьковки и Берестового, увеличили количество штурмовых действий до четырех. Половину из них подразделения Сил обороны успешно отбили, два штурма возле Берестового еще продолжаются.

На Лиманском направлении, у Макеевки и Невского, враг в течение суток провел пять атак.

На Северском направлении россияне штурмуют неподалеку от Раздолевки и Верхнекаменского. Количество боеприкосновений возросло до трех.

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На Краматорском направлении с начала суток произошло уже три боевых столкновения. Враг, при поддержке штурмовой авиации, атакует Времен Яр и Ивановское. Бой продолжается.

Дословно: "На Торецком направлении враг проводил по четыре атаки у Северного и Торецкого. Точат бои. Еще один штурм наши воины отбили неподалеку от Железного.

Покровское направление остается горячей точкой всей линии столкновения. В настоящее время количество вражеских атак здесь возросло до 24. Оккупанты, концентрирующие усилия в районах Новоалександровки и Прогресса, пытаются протиснуть нашу оборону на направлении при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации, которая била по районам семи разных населенных пунктов. Украинские воины крепко держат занятые рубежи и наносят врагу ощутимые потери.

На Кураховском направлении количество боеприкосновений увеличилось до шести. Все атаки врага возле Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковеевки отражены.

На Времивском направлении россияне совершили четыре безуспешных наступательных действия недалеко от Водяного, Константиновки и Урожайного. Возле последнего избивали по нашим позициям по вооружению вертолетов Ка-52.

На Ореховском направлении противник атаковал в сторону Гуляйполя. Удачи не имел.

На Приднепровском направлении бомбардировок подверглись Тягинко и Токаревка".