На Донеччині від обстрілів загинули троє людей, в тому числі підліток
Четвер, 11 липня 2024, 19:24
Російські війська за день 11 липня вбили на Донеччині трьох людей, серед них 15-річний хлопчик, поранили ще 19.
Джерело: голова Донецької області Вадим Філашкін
Деталі: За даними ОВА у Мирнограді росіяни вбили 15-річного хлопця і поранили 12 людей, серед яких двоє 13-річних підлітків. Місто за день обстрілювали двічі.
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Також у Новоселівці Першій Очеретинської громади 1 людина загинула і 1 поранена.
Дослівно: "У Райгородку Миколаївської громади поранено 5 людей, пошкоджено 10 будинків.
Ще 1 людину росіяни вбили у Сіверську і поранили 1 у Лимані".