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На Донеччині від обстрілів загинули троє людей, в тому числі підліток

Тетяна ОлійникЧетвер, 11 липня 2024, 19:24
На Донеччині від обстрілів загинули троє людей, в тому числі підліток
Фото з телеграм-каналу Вадима Філашкіна

Російські війська за день 11 липня вбили на Донеччині трьох людей, серед них 15-річний хлопчик, поранили ще 19.

Джерело: голова Донецької області Вадим Філашкін

Деталі: За даними ОВА у Мирнограді росіяни вбили 15-річного хлопця і поранили 12 людей, серед яких двоє 13-річних підлітків. Місто за день обстрілювали двічі.

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Також у Новоселівці Першій Очеретинської громади 1 людина загинула і 1 поранена.

Дослівно: "У Райгородку Миколаївської громади поранено 5 людей, пошкоджено 10 будинків.

Ще 1 людину росіяни вбили у Сіверську і поранили 1 у Лимані".

Теми: Донецька областьобстрілвійнажертви
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