В Донецкой области от обстрелов погибли три человека, в том числе подросток
Четверг, 11 июля 2024, 19:24
Российские войска за день 11 июля убили в Донецкой области трех человек, среди них 15-летний мальчик, ранили еще 19.
Источник: глава Донецкой области Вадим Филашкин
Детали: По данным ОВА в Мирнограде, россияне убили 15-летнего парня и ранили 12 человек, среди которых двое 13-летних подростков. Город за день обстреливали дважды.
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Также в Новоселовке Первой Очеретинской общины 1 человек погиб и 1 ранен.
Дословно: "В Райгородке Николаевской общины ранены 5 человек, повреждены 10 домов.
Еще одного человека россияне убили в Северске и ранили одного в Лимане".