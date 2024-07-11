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В Донецкой области от обстрелов погибли три человека, в том числе подросток

Татьяна ОлейникЧетверг, 11 июля 2024, 19:24
В Донецкой области от обстрелов погибли три человека, в том числе подросток
Фото с телеграмм-канала Вадима Филашкина

Российские войска за день 11 июля убили в Донецкой области трех человек, среди них 15-летний мальчик, ранили еще 19.

Источник: глава Донецкой области Вадим Филашкин

Детали: По данным ОВА в Мирнограде, россияне убили 15-летнего парня и ранили 12 человек, среди которых двое 13-летних подростков. Город за день обстреливали дважды.

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Также в Новоселовке Первой Очеретинской общины 1 человек погиб и 1 ранен.

Дословно: "В Райгородке Николаевской общины ранены 5 человек, повреждены 10 домов.

Еще одного человека россияне убили в Северске и ранили одного в Лимане".

Темы: Донецкая областьобстрелвойнажертвы
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