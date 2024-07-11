ОВА: Ворог скинув авіабомбу на Вовчанську громаду, є загиблі та поранені цивільні

Російська армія 11 липня скинула авіабомбу на Вовчанську громаду на Харківщині, внаслідок цього загинули троє людей, ще вісім постраждали.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Національна поліція України

Пряма мова: "Ворог вдарив по с. Білий Колодязь Вовчанської громади. Авіабомба влучила у приватний сектор.

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Попередньо: загинули щонайменше двоє цивільних та постраждали ще вісім людей. На місці працюють медики екстреної допомоги та рятувальники".

Оновлено: Нацполіція повідомила, що кількість загиблих зросла до трьох – це двоє чоловіків і жінка. Всі вони під час обстрілу знаходилися на вулиці. Серед поранених – п’ять чоловіків та три жінки. За попередніми даними, окупанти завдали удари керованими авіабомбами КАБ-500.