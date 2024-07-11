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ОВА: Враг сбросил авиабомбу на Волчанскую громаду, есть погибшие и раненые гражданские

Татьяна ОлейникЧетверг, 11 июля 2024, 22:35
ОВА: Враг сбросил авиабомбу на Волчанскую громаду, есть погибшие и раненые гражданские
Взрыв. Иллюстративные фото - Getty Images

Российская армия 11 июля сбросила авиабомбу на Волчанскую громаду в Харьковской области, в результате погибли три человека, еще восемь пострадали.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, Национальная полиция Украины

Прямая речь: "Враг ударил по с. Белый Колодец Волчанской общины. Авиабомба попала в частный сектор.

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Предварительно: погибли по меньшей мере два гражданских и пострадали еще восемь человек.На месте работают медики экстренной помощи и спасатели.

Обновлено: Нацполиция сообщила, что количество погибших возросло до трех – это двое мужчин и женщина.Все они при обстреле находились на улице. Среди раненых – пять мужчин и три женщины. По предварительным данным, оккупанты нанесли удары управляемыми авиабомбами КАБ-500.

 
фото - нацполиция
 
фото - нацполиция

Темы: Харьковская областьвойнаобстрел
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