Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Байден оголосив новий пакет військової допомоги Україні

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 11 липня 2024, 20:07
Байден оголосив новий пакет військової допомоги Україні
Фото - Getty Images

Президент США Джо Байден у четвер, 11 липня, оголосив про виділення Україні чергового пакета американської військової допомоги.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Байдена під час зустрічі з Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО у Вашингтоні

Деталі: На початку зустрічі Байден сказав, що сьогодні "радий оголосити новий пакет військової допомоги Україні".

Реклама:

Це вже восьмий пакет, схвалений Байденом з кінця квітня, коли Конгрес США ухвалив додаткове фінансування для військової допомоги Києва.

Хоча президент США не навів деталей, агентство АР з посиланням на двох посадовців США повідомило, що йдеться про пакет вартістю 225 мільйонів доларів.

Він містить зенітно-ракетний комплекс Patriot, передання якого США підтвердили раніше. Її передадуть зі складів американської армії, аби прискорити розгортання в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого тижня США пообіцяли виділити 150 мільйонів доларів на озброєння Україні, зокрема перехоплювачі для систем ППО, артилерійські та інші вогневі засоби, а також протитанкове озброєння.

Вони також оголосили про виділення 2,2 мільярда доларів для замовлення ракет для Patriot і систем протиповітряної оборони NASAMS у виробників.

Читайте також: Байден порахував "Патріотів": яку ППО отримає Україна та чи закриє небо допомога від США.

Теми: СШАдопомога УкраїніБайден
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У світі масштабний технологічний збій: не працюють аеропорти, банки, телеканали

Зеленський про можливу перемогу Трампа: Буде важка робота

Під час виступу на з’їзді республіканців Трамп згадав про війну в Україні

Зеленський і Трамп можуть провести першу з 2020 року телефонну розмову – CNN

Зеленський: Дипломатія може допомогти повернути всі території

Держдеп США відреагував на нові ядерні погрози Росії

Усі новини...
Україна уклала безпекову угоду з Румунією
На Донеччині від обстрілів загинули троє людей, в тому числі підліток
ОВА: Ворог скинув авіабомбу на Вовчанську громаду, є загиблі та поранені цивільні
До нового пакету допомоги від США увійшли Patriot та боєприпаси для систем NASAMS і HIMARS
Останні новини
11:35
Орбан обіцяє продовжити свою "мирну місію" попри критику
11:35
"Нафтогаз" провів платежі за євробондами
11:28
Окупанти з безпілотника атакували бригаду "швидкої" в Херсоні, поранені медпрацівники
11:24
У Якутії зник вертоліт зі співробітниками ФСБ – ЗМІ
11:24
фото"Сніговик" із каменів: апарат NASA Perseverance показав новий знімок з Марсу
11:09
На Привозі в Одесі сталася стрілянина
10:53
У світі масштабний технологічний збій: не працюють аеропорти, банки, телеканали
10:45
Аби зменшити ризик діабету: вчені з'ясували, чим можна замінити вершкове масло у раціоні
10:35
Збій у роботі стався і у Sense Bank та Vodafone
10:20
Зеленський про можливу перемогу Трампа: Буде важка робота
Усі новини...
Реклама:
Реклама: