Байден объявил новый пакет военной помощи Украине

Президент США Джо Байден в четверг, 11 июля, объявил о выделении Украине очередного пакета американской военной помощи.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Байдена во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Вашингтоне

Детали: В начале встречи Байден сказал, что сегодня "рад объявить новый пакет военной помощи Украине".

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Это уже восьмой пакет, одобренный Байденом с конца апреля, когда Конгресс США принял дополнительное финансирование для военной помощи Киеву.

Хотя президент США не привел деталей, агентство АР со ссылкой на двух чиновников США сообщило, что речь идет о пакете стоимостью 225 миллионов долларов.

Он содержит зенитно-ракетный комплекс Patriot, передачу которого США подтвердили ранее. Ее передадут со складов американской армии, чтобы ускорить развертывание в Украине.

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На прошлой неделе США пообещали выделить 150 миллионов долларов на вооружение Украины, в частности перехватчики для систем ПВО, артиллерийские и другие огневые средства, а также противотанковое вооружение.

Они также объявили о выделении 2,2 миллиарда долларов для заказа ракет для Patriot и систем противовоздушной обороны NASAMS у производителей.

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