Ворог знову вдарив по Херсону, поранивши рятувальника і двох цивільних

Фото з місця події від ДСНС

Російські окупанти знову здійснили скид вибухівки з дрона на Херсон. Вона впала біля пожежного автомобіля, поранивши рятувальника та двох цивільних.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у соцмережах

Деталі: Подія сталася у четвер ввечері.

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Рятувальники, збираючи пожежне обладнання, після ліквідації чергового обстрілу міста, побачили ворожий дрон, що швидко наближався. Тож, вони кинулись в укриття, але, на жаль, не всі встигли.

Вибуховий пристрій впав прямо біля пожежного автомобіля й пошкодив його. Один з рятувальників отримав осколкове поранення стегна, а також на місці було травмовано двоє цивільних.

Всім постраждалим надається медична допомога.