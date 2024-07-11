Ворог знову вдарив по Херсону, поранивши рятувальника і двох цивільних
Четвер, 11 липня 2024, 21:25
Російські окупанти знову здійснили скид вибухівки з дрона на Херсон. Вона впала біля пожежного автомобіля, поранивши рятувальника та двох цивільних.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у соцмережах
Деталі: Подія сталася у четвер ввечері.
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Рятувальники, збираючи пожежне обладнання, після ліквідації чергового обстрілу міста, побачили ворожий дрон, що швидко наближався. Тож, вони кинулись в укриття, але, на жаль, не всі встигли.
Вибуховий пристрій впав прямо біля пожежного автомобіля й пошкодив його. Один з рятувальників отримав осколкове поранення стегна, а також на місці було травмовано двоє цивільних.
Всім постраждалим надається медична допомога.
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