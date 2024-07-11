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Враг снова ударил по Херсону, ранив спасателя и двух гражданских

Евгений КизиловЧетверг, 11 июля 2024, 21:25
Враг снова ударил по Херсону, ранив спасателя и двух гражданских
Фото с места происшествия от ГСЧС

Российские оккупанты снова осуществили сброс взрывчатки с дрона на Херсон. Она упала возле пожарного автомобиля, ранив спасателя и двух гражданских.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в соцсетях

Детали: Происшествие произошло в четверг вечером.

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Спасатели, собирая пожарное оборудование, после ликвидации очередного обстрела города, увидели вражеский дрон, который быстро приближался. Поэтому, они бросились в укрытие, но, к сожалению, не все успели.

Взрывное устройство упало прямо возле пожарного автомобиля и повредило его. Один из спасателей получил осколочное ранение бедра, а также на месте были травмированы двое гражданских.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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Темы: ХерсонобстрелГСЧС
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