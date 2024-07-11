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Російські війська обстріляли Сумщину: двоє поранених

Тетяна ОлійникЧетвер, 11 липня 2024, 22:02
Російські війська обстріляли Сумщину: двоє поранених
Фото - Getty Images

Російські війська за добу 11 липня 24 рази обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області, зафіксували 66 вибухів.

Джерело: Сумська ОВА

Деталі: Через удар FPV-дронами у Середино-Будській громаді поранені двоє людей, також у громаді зафіксували артобстріл.

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У Путивльській громаді росіяни скинули вибуховий пристрій з БпЛА.  

У Великописарівській громаді росіяни били з артилерії, зафіксовано 11 вибухів). Також з російського гвинтокрила були пуски ракет типу "НАР" (9 вибухів),  артобстріли (9 вибухів) та мінометний обстріл (6 вибух).

У Есманьській громаді росіяни скинули 2 міни та завдали удару одним FPV-дроном.

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У Юнаківській громаді зафіксували удар одного БпЛА (1 вибух), а також удари дронами (4 вибухи).

У Миропільській громаді були удари FPV-дронами (2 вибухи).

У Хотінській громаді ворог скинув 6 мін. Також був удар 1 БпЛА літакового типу.

У Новослобідській громаді зафіксовано удар 1 FPV-дроном (1 вибух).

У Білопільській громаді здійснили удар 1 FPV-дроном (1 вибух).

У Краснопільській громаді з території РФ були постріли зі стрілецької зброї.

Теми: Сумська областьобстріл
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