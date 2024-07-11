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Российские войска обстреляли Сумщину: двое раненых

Татьяна ОлейникЧетверг, 11 июля 2024, 22:02
Российские войска обстреляли Сумщину: двое раненых
Фото - Getty Images

Российские войска в сутки 11 июля 24 раза обстреляли пограничные территории и населенные пункты Сумской области, зафиксировали 66 взрывов.

Источник: Сумская ОВА

Детали: Из-за удара удар FPV-дронами в Середино-Будской общине ранены два человека, также в общине зафиксировали артобстрел.

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В Путивльском обществе россияне сбросили взрывное устройство с БПЛА.

В Великописаревской общине россияне избивали из артиллерии, зафиксировано 11 взрывов). Также с российского вертолета были пуски ракет типа "НАР" (9 взрывов), артобстрелы (9 взрывов) и минометный обстрел (6 взрыв).

В Эсманьском обществе россияне сбросили 2 мины и нанесли удар одним FPV-дроном.

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В Юнаковской общине зафиксировали удар одного БПЛА (1 взрыв), а также удары дронами (4 взрыва).

В Миропольской общине были удары FPV-дронами (2 взрыва).

В Хотинской общине враг сбросил 6 мин. Также был удар 1 БПЛА самолетного типа.

В Новослободской общине зафиксирован удар 1 FPV-дроном (1 взрыв).

В Белопольской общине нанесли удар 1 FPV-дроном (1 взрыв).

В Краснопольской общине с территории РФ были выстрелы из стрелкового оружия.

Темы: Сумская областьобстрел
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