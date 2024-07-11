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Зеленський: Коли триває війна, важко говорити про успіх

Іванна Костіна, Тетяна ОлійникЧетвер, 11 липня 2024, 22:05
Зеленський: Коли триває війна, важко говорити про успіх
Фото - Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні успіхом для України він вважає якнайшвидше отримання більшої кількості систем протиповітряної оборони.

Джерело: Зеленський сказав на пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом перед засіданням Ради Україна-НАТО у Вашингтоні, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Зеленського запитали, чи не сприймає він як розчарування рішення саміту НАТО.

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"Ми дуже близькі до цілі. Наступним кроком буде запрошення до НАТО, а потім і членство", – сказав він.

Однак, сказав Зеленський, сьогодні, коли триває війна, важко говорити про успіх. А справжнім успіхом, за його словами, є перемога у війні, оскільки у разі поразки України війна прийде до НАТО.

Президент згадав про останню масовану ракетну атаку Росії по Україні і заявив, що успіхом буде прибуття більше систем ППО в Україну.

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"Ми бачимо успіх сьогодні в тому, що більше систем прибудуть в Україну якомога швидше. Ми очікуємо сильних кроків від сильних людей... Успіхом буде Україна в НАТО", – сказав він, зазначивши, що Україна має сильних людей, сильну армію, яка стільки часу протистоїть Путіну.

Як розповідала "ЄвроПравда", рішення саміту НАТО проголосило, що повноцінне членство України стало незворотним.

Лідери Північноатлантичного альянсу також погодили план фінансування військової допомоги Україні на 2025 рік.

Детальніше про це – у статті НАТО неминуче: що означає рішення саміту про членство України в Альянсі та 40 млрд для ЗСУ.

Теми: Зеленський
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