Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Зеленский: Когда идет война, трудно говорить об успехе

Иванна Костина, Татьяна ОлейникЧетверг, 11 июля 2024, 22:05
Зеленский: Когда идет война, трудно говорить об успехе
Фото - Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что на сегодня успехом для Украины он считает скорейшее получение большего количества систем противовоздушной обороны.

Источник: Зеленский сказал на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом перед заседанием Совета Украина-НАТО в Вашингтоне, сообщает "Европейская правда"

Детали: Зеленского спросили, не воспринимает ли он как разочарование решение саммита НАТО.

Реклама:

"Мы очень близки к цели. Следующим шагом будет приглашение в НАТО, а затем и членство", – сказал он.

Однако, сказал Зеленский, сегодня, когда идет война, трудно говорить об успехе. А настоящим успехом, по его словам, является победа в войне, поскольку в случае поражения Украины война придет в НАТО.

Президент вспомнил о последней массированной ракетной атаке России по Украине и заявил, что успехом будет прибытие больше систем ПВО в Украину.

ВИДЕО ДНЯ

"Мы видим успех сегодня в том, что больше систем прибудут в Украину как можно скорее. Мы ожидаем сильных шагов от сильных людей... Успехом будет Украина в НАТО", – сказал он, отметив, что Украина имеет сильных людей, сильную армию, которая столько времени противостоит Путину.

Как рассказывала "ЕвроПравда", решение саммита НАТО провозгласило, что полноценное членство Украины стало необратимым.

Лидеры Североатлантического альянса также согласовали план финансирования военной помощи Украине на 2025 год.

Подробнее об этом – в статье НАТО неизбежно: что означает решение саммита о членстве Украины в Альянсе и 40 млрд для ВСУ.

Темы: Зеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генерал НАТО: Украина сейчас имеет замечательную стратегию ведения войны

В мире масштабный технологический сбой: не работают аэропорты, банки, телеканалы

Зеленский о возможной победе Трампа: Будет тяжелая работа

Во время выступления на съезде республиканцев Трамп вспомнил о войне в Украине

Зеленский и Трамп могут провести первый с 2020 года телефонный разговор – CNN

Зеленский: Дипломатия может помочь вернуть все территории

Все новости...
Зеленский
Зеленский об Орбане: Не все лидеры могут вести переговоры о мире
Зеленский ожидает, что новые системы ПВО будут поставлены как можно скорее
Зеленский встретился со спикером Джонсоном и делегацией Сената США
Последние новости
12:01
Фелпс, Месси, Леброн: ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших спортсменов XXI века
11:58
МВФ меняет постоянного представителя в Украине
11:56
фотоНациональный музей истории показывает украинские сокровища, спасенные Эстонией
11:53
Страны Европы согласовали новые меры против "теневого флота" России
11:50
дополнено, фото Оккупанты накрыли Белозерку "Градами": 2 погибших, ранены медики, много разрушений
11:46
Спрос на китайские автомобили среди украинцев вырос на 50%: что выбирали
11:44
Генерал НАТО: Украина сейчас имеет замечательную стратегию ведения войны
11:35
Орбан обещает продолжить свою "мирную миссию", несмотря на критику
11:35
"Нафтогаз" провел платежи по евробондам
11:28
Оккупанты из беспилотника атаковали бригаду "скорой" в Херсоне, ранены медработники
Все новости...
Реклама:
Реклама: