Зеленский: Когда идет война, трудно говорить об успехе

Президент Владимир Зеленский заявил, что на сегодня успехом для Украины он считает скорейшее получение большего количества систем противовоздушной обороны.

Источник: Зеленский сказал на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом перед заседанием Совета Украина-НАТО в Вашингтоне, сообщает "Европейская правда"

Детали: Зеленского спросили, не воспринимает ли он как разочарование решение саммита НАТО.

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"Мы очень близки к цели. Следующим шагом будет приглашение в НАТО, а затем и членство", – сказал он.

Однако, сказал Зеленский, сегодня, когда идет война, трудно говорить об успехе. А настоящим успехом, по его словам, является победа в войне, поскольку в случае поражения Украины война придет в НАТО.

Президент вспомнил о последней массированной ракетной атаке России по Украине и заявил, что успехом будет прибытие больше систем ПВО в Украину.

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"Мы видим успех сегодня в том, что больше систем прибудут в Украину как можно скорее. Мы ожидаем сильных шагов от сильных людей... Успехом будет Украина в НАТО", – сказал он, отметив, что Украина имеет сильных людей, сильную армию, которая столько времени противостоит Путину.

Как рассказывала "ЕвроПравда", решение саммита НАТО провозгласило, что полноценное членство Украины стало необратимым.

Лидеры Североатлантического альянса также согласовали план финансирования военной помощи Украине на 2025 год.

Подробнее об этом – в статье НАТО неизбежно: что означает решение саммита о членстве Украины в Альянсе и 40 млрд для ВСУ.