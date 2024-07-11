Зеленський очікує, що нові системи ППО будуть поставлені якомога скоріше

Президент Володимир Зеленський очікує, що оголошені системи протиповітряної оборони надійдуть в Україну якомога скоріше.

Джерело: Зеленський сказав на пресконференції з генсеком НАТО перед засіданням Ради Україна-НАТО у Вашингтоні, повідомляє з місця кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Президент подякував за важливі рішення в рамках саміту і заявив про конкретні успіхи щодо протиповітряної оборони.

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"Ми цінуємо рішення про п'ять Patriot, очікуємо, щоб їх поставили якомога скоріше", – сказав Зеленський.

Він також відзначив сильну мову декларації саміту НАТО з визнанням незворотності руху України до Альянсу.

Як повідомлялось, під час відкриття саміту НАТО президент США Джо Байден оголосив про постачання Україні п'яти систем ППО, зокрема Patriot.

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Деталі у статті: Байден порахував "Патріотів": яку ППО отримає Україна та чи закриє небо допомога від США.