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Зеленский ожидает, что новые системы ПВО будут поставлены как можно скорее

Иванна Костина, Татьяна ОлейникЧетверг, 11 июля 2024, 22:15
Зеленский ожидает, что новые системы ПВО будут поставлены как можно скорее
Владимир Зеленский. Фото - Getty Images

Президент Владимир Зеленский ожидает, что объявленные системы противовоздушной обороны поступят в Украину как можно скорее.

Источник: Зеленский сказал на пресс-конференции с генсеком НАТО перед заседанием Совета Украина-НАТО в Вашингтоне, сообщает с места корреспондент "Европейской правды"

Детали: Президент поблагодарил за важные решения в рамках саммита и заявил о конкретных успехах по противовоздушной обороне.

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"Мы ценим решение о пяти Patriot, ожидаем, чтобы их поставили как можно скорее", – сказал Зеленский.

Он также отметил сильный язык декларации саммита НАТО с признанием необратимости движения Украины в Альянс.

Как сообщалось, во время открытия саммита НАТО президент США Джо Байден объявил о поставках Украине пяти систем ПВО, в частности Patriot.

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Детали в статье: Байден посчитал "Патриотов": какую ПВО получит Украина и закроет ли небо помощь от США.

Темы: Зеленский
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