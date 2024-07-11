Увечері четверга по всій України оголошували повітряну тривогу через МіГ
Четвер, 11 липня 2024, 22:55
Пізно увечері 11 липня по всій Україні втретє оголошували повітряну тривогу через зліт ракетоносія МіГ-31К.
Джерело: Повітряні сили в Telegram
Дослівно: "Увага! Ракетна небезпека по всій території України. Зафіксовано зліт МіГ-31К!"
Реклама:
Оновлено: О 23:18 оголосили відбій тривоги.
Що передувало: У четвер вдень по всій території України на пів години оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К.
Після 17:00 повітряну тривогу оголошували вдруге.