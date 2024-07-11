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Увечері четверга по всій України оголошували повітряну тривогу через МіГ

Тетяна ОлійникЧетвер, 11 липня 2024, 22:55
Увечері четверга по всій України оголошували повітряну тривогу через МіГ
Скриншот - alerts.in.ua

Пізно увечері 11 липня по всій Україні втретє оголошували повітряну тривогу через зліт ракетоносія МіГ-31К.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Дослівно: "Увага! Ракетна небезпека по всій території України. Зафіксовано зліт МіГ-31К!"

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Оновлено: О 23:18 оголосили відбій тривоги.

Що передувало: У четвер вдень по всій території України на пів години оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К.

Після 17:00 повітряну тривогу оголошували вдруге.

Теми: повітряна тривога
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