Увечері четверга по всій України оголошували повітряну тривогу через МіГ

Пізно увечері 11 липня по всій Україні втретє оголошували повітряну тривогу через зліт ракетоносія МіГ-31К.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Дослівно: "Увага! Ракетна небезпека по всій території України. Зафіксовано зліт МіГ-31К!"

Реклама:

Оновлено: О 23:18 оголосили відбій тривоги.

Що передувало: У четвер вдень по всій території України на пів години оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К.

Після 17:00 повітряну тривогу оголошували вдруге.