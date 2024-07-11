Вечером четверга по всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за МиГ

Поздно вечером 11 июля по всей Украине третий раз объявляли воздушную тревогу из-за взлета ракетоносителя МиГ-31К.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины. Зафиксирован взлет МиГ-31К!"

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Обновлено: В 23:18 объявили отбой тревоги.

Что предшествовало: В четверг днем по всей территории Украины на полчаса объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К.

После 17:00 воздушную тревогу объявляли вторично.