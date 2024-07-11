Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Вечером четверга по всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за МиГ

Татьяна ОлейникЧетверг, 11 июля 2024, 22:55
Вечером четверга по всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за МиГ
Скриншот - alerts.in.ua

Поздно вечером 11 июля по всей Украине третий раз объявляли воздушную тревогу из-за взлета ракетоносителя МиГ-31К.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины. Зафиксирован взлет МиГ-31К!"

Реклама:

Обновлено: В 23:18 объявили отбой тревоги.

Что предшествовало: В четверг днем по всей территории Украины на полчаса объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К.

После 17:00 воздушную тревогу объявляли вторично.

Темы: воздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генерал НАТО: Украина сейчас имеет замечательную стратегию ведения войны

В мире масштабный технологический сбой: не работают аэропорты, банки, телеканалы

Зеленский о возможной победе Трампа: Будет тяжелая работа

Во время выступления на съезде республиканцев Трамп вспомнил о войне в Украине

Зеленский и Трамп могут провести первый с 2020 года телефонный разговор – CNN

Зеленский: Дипломатия может помочь вернуть все территории

Все новости...
воздушная тревога
В нескольких областях Украины была воздушная тревога: россияне запускали ударные БПЛА и ракеты
По всей Украине во второй раз звучала тревога из-за носителя "Кинжала"
По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета ракетоносителя
Последние новости
12:01
Фелпс, Месси, Леброн: ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших спортсменов XXI века
11:58
МВФ меняет постоянного представителя в Украине
11:56
фотоНациональный музей истории показывает украинские сокровища, спасенные Эстонией
11:53
Страны Европы согласовали новые меры против "теневого флота" России
11:50
дополнено, фото Оккупанты накрыли Белозерку "Градами": 2 погибших, ранены медики, много разрушений
11:46
Спрос на китайские автомобили среди украинцев вырос на 50%: что выбирали
11:44
Генерал НАТО: Украина сейчас имеет замечательную стратегию ведения войны
11:35
Орбан обещает продолжить свою "мирную миссию", несмотря на критику
11:35
"Нафтогаз" провел платежи по евробондам
11:28
Оккупанты из беспилотника атаковали бригаду "скорой" в Херсоне, ранены медработники
Все новости...
Реклама:
Реклама: