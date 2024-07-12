Росіяни з півдня запускали безпілотники
У ніч на п'ятницю близько опівночі російські військові запустили ударні безпілотники з півдня. Повітряна тривога тривала майже цілу ніч.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно: "Групи ударних ворожих БпЛА у Миколаївській області, курс північно-західний".
Доповнено: О 2.18 стало відомо про БпЛА з Миколаївщини у Кіровоградській області, курс північно-західний.
О 00.26 стало відомо, що кілька нових груп ударних ворожих БпЛА з Херсонщини рухаються у напрямку Миколаївської області.
О 1.19 Повітряні сили оновили напрямки руху ворожих ударних БпЛА:
- Група БпЛА з Сумщини у напрямку Чернігівщини, курс західний;
- Групи БпЛА на заході Черкащини, заходять на Вінниччину;
- Групи БпЛА на півдні Черкащини, рухаються на північ;
- Групи БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північно-західний;
- Група БпЛА у східній частині Миколаївщини, курс північно-західний.
О 2.27 військові зробили оновлення щодо руху ворожих ударних БпЛА:
- БпЛА з Сумщини на Полтавщину, курс південно-західний;
- БпЛА з Чернігівщини на Київщину, вектор руху Бровари;
- БПЛА у південно-східній частині Вінниччини, північно-західний;
- БпЛА на Кіровоградщині курсом на Вінницьку область;
- БпЛА на півдні Житомирщини, курс на захід;
- БпЛА на межі Вінницької та Хмельницької областей, курс західний;
- БпЛА на околицях Черкас зі сходу.
О 3.45 ПС повідомили, що ворожі ударні БпЛА продовжують рух:
- БпЛА на межі Вінницької та Київської областей, курс на північ;
- БпЛА у Липовецькому районі Вінницької області.
- БпЛА на півдні Черкащини, рух у напрямку Кіровоградської області.
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За інформацією військових о 4.56 ворожі ударні БпЛА залишаються на Київщині та рухаються на північ.
5.39 пролунав відбій загрози застосування ворожих ударних БпЛА по областях.
Що передувало:
- Увечері 11 липня російська армія запускала на територію України ударні безпілотники та крилаті ракети.