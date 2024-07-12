Росіяни з півдня запускали безпілотники

У ніч на п'ятницю близько опівночі російські військові запустили ударні безпілотники з півдня. Повітряна тривога тривала майже цілу ніч.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Мапа alerts.in.ua

Дослівно: "Групи ударних ворожих БпЛА у Миколаївській області, курс північно-західний".

Реклама:

Доповнено: О 2.18 стало відомо про БпЛА з Миколаївщини у Кіровоградській області, курс північно-західний.

О 00.26 стало відомо, що кілька нових груп ударних ворожих БпЛА з Херсонщини рухаються у напрямку Миколаївської області.

О 1.19 Повітряні сили оновили напрямки руху ворожих ударних БпЛА:

ВІДЕО ДНЯ

Група БпЛА з Сумщини у напрямку Чернігівщини, курс західний;

Групи БпЛА на заході Черкащини, заходять на Вінниччину;

Групи БпЛА на півдні Черкащини, рухаються на північ;

Групи БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північно-західний;

Група БпЛА у східній частині Миколаївщини, курс північно-західний.

О 2.27 військові зробили оновлення щодо руху ворожих ударних БпЛА:

БпЛА з Сумщини на Полтавщину, курс південно-західний;

БпЛА з Чернігівщини на Київщину, вектор руху Бровари;

БПЛА у південно-східній частині Вінниччини, північно-західний;

БпЛА на Кіровоградщині курсом на Вінницьку область;

БпЛА на півдні Житомирщини, курс на захід;

БпЛА на межі Вінницької та Хмельницької областей, курс західний;

БпЛА на околицях Черкас зі сходу.

О 3.45 ПС повідомили, що ворожі ударні БпЛА продовжують рух:

БпЛА на межі Вінницької та Київської областей, курс на північ;

БпЛА у Липовецькому районі Вінницької області.

БпЛА на півдні Черкащини, рух у напрямку Кіровоградської області.

Мапа alerts.in.ua

За інформацією військових о 4.56 ворожі ударні БпЛА залишаються на Київщині та рухаються на північ.

5.39 пролунав відбій загрози застосування ворожих ударних БпЛА по областях.

Що передувало: