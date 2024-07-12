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Росіяни з півдня запускали безпілотники

Олена ІвашківП'ятниця, 12 липня 2024, 00:14
Росіяни з півдня запускали безпілотники
Фото: Getty Images

У ніч на п'ятницю близько опівночі російські військові запустили ударні безпілотники з півдня. Повітряна тривога тривала майже цілу ніч.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

 
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Дослівно: "Групи ударних ворожих БпЛА у Миколаївській області, курс північно-західний".

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Доповнено: О 2.18 стало відомо про БпЛА з Миколаївщини у Кіровоградській області, курс північно-західний.

О 00.26 стало відомо, що кілька нових груп ударних ворожих БпЛА з Херсонщини рухаються у напрямку Миколаївської області.

О 1.19 Повітряні сили оновили напрямки руху ворожих ударних БпЛА:

ВІДЕО ДНЯ
  • Група БпЛА з Сумщини у напрямку Чернігівщини, курс західний;
  • Групи БпЛА на заході Черкащини, заходять на Вінниччину;
  • Групи БпЛА на півдні Черкащини, рухаються на північ;
  • Групи БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північно-західний;
  • Група БпЛА у східній частині Миколаївщини, курс північно-західний.

О 2.27 військові зробили оновлення щодо руху ворожих ударних БпЛА:

  • БпЛА з Сумщини на Полтавщину, курс південно-західний;
  • БпЛА з Чернігівщини на Київщину, вектор руху Бровари;
  • БПЛА у південно-східній частині Вінниччини, північно-західний;
  • БпЛА на Кіровоградщині курсом на Вінницьку область;
  • БпЛА на півдні Житомирщини, курс на захід;
  • БпЛА на межі Вінницької та Хмельницької областей, курс західний;
  • БпЛА на околицях Черкас зі сходу.

О 3.45 ПС повідомили, що ворожі ударні БпЛА продовжують рух:

  • БпЛА на межі Вінницької та Київської областей, курс на північ;
  • БпЛА у Липовецькому районі Вінницької області.
  • БпЛА на півдні Черкащини, рух у напрямку Кіровоградської області.
  • Мапа alerts.in.ua
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За інформацією військових о 4.56 ворожі ударні БпЛА залишаються на Київщині та рухаються на північ.

5.39 пролунав відбій загрози застосування ворожих ударних БпЛА по областях.

Що передувало: 

  • Увечері 11 липня російська армія запускала на територію України ударні безпілотники та крилаті ракети. 

Теми: повітряна тривогаШахед
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