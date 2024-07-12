Россияне запускали беспилотники с юга

В ночь на пятницу около полуночи российские военные запустили ударные беспилотники с юга. Воздушная тревога продолжалась почти всю ночь.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "Группы ударных вражеских БпЛА в Николаевской области, курс северо-западный".

Реклама:

Карта alerts.in.ua

Дополнено: В 2.18 стало известно о БпЛА из Николаевщины в Кировоградской области, курс северо-западный.

В 00.26 стало известно, что несколько новых групп ударных вражеских БпЛА с Херсонщины движутся в направлении Николаевской области.

В 1.19 Воздушные силы обновили направления движения вражеских ударных БпЛА:

ВИДЕО ДНЯ

Группа БпЛА с Сумщины в направлении Черниговщины, курс западный;

Группы БпЛА на западе Черкасской области, заходят в Винницкую область;

Группы БпЛА на юге Черкасской области, движутся на север;

Группы БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северо-западный;

Группа БпЛА в восточной части Николаевской области, курс северо-западный.

В 2.27 военные сделали обновление относительно движения вражеских ударных БпЛА:

БпЛА с Сумщины на Полтавщину, курс юго-западный;

БпЛА с Черниговщины на Киевщину, вектор движения Бровары;

БПЛА в юго-восточной части Винницкой области, северо-западный;

БпЛА на Кировоградщине курсом на Винницкую область;

БпЛА на юге Житомирщины, курс на запад;

БпЛА на границе Винницкой и Хмельницкой областей, курс западный;

БпЛА в окрестностях Черкасс с востока.

В 3.45 ПС сообщили, что вражеские ударные БпЛА продолжают движение:

БпЛА на границе Винницкой и Киевской областей, курс на север;

БпЛА в Липовецком районе Винницкой области.

БпЛА на юге Черкасской области, движение в направлении Кировоградской области.

Карта alerts.in.ua

По информации военных в 4.56 вражеские ударные БПЛА остаются на Киевщине и движутся на север.

5.39 раздался отбой угрозы применения вражеских ударных БпЛА по областям.

Что предшествовало: