Россияне запускали беспилотники с юга
В ночь на пятницу около полуночи российские военные запустили ударные беспилотники с юга. Воздушная тревога продолжалась почти всю ночь.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно: "Группы ударных вражеских БпЛА в Николаевской области, курс северо-западный".
Дополнено: В 2.18 стало известно о БпЛА из Николаевщины в Кировоградской области, курс северо-западный.
В 00.26 стало известно, что несколько новых групп ударных вражеских БпЛА с Херсонщины движутся в направлении Николаевской области.
В 1.19 Воздушные силы обновили направления движения вражеских ударных БпЛА:
- Группа БпЛА с Сумщины в направлении Черниговщины, курс западный;
- Группы БпЛА на западе Черкасской области, заходят в Винницкую область;
- Группы БпЛА на юге Черкасской области, движутся на север;
- Группы БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северо-западный;
- Группа БпЛА в восточной части Николаевской области, курс северо-западный.
В 2.27 военные сделали обновление относительно движения вражеских ударных БпЛА:
- БпЛА с Сумщины на Полтавщину, курс юго-западный;
- БпЛА с Черниговщины на Киевщину, вектор движения Бровары;
- БПЛА в юго-восточной части Винницкой области, северо-западный;
- БпЛА на Кировоградщине курсом на Винницкую область;
- БпЛА на юге Житомирщины, курс на запад;
- БпЛА на границе Винницкой и Хмельницкой областей, курс западный;
- БпЛА в окрестностях Черкасс с востока.
В 3.45 ПС сообщили, что вражеские ударные БпЛА продолжают движение:
- БпЛА на границе Винницкой и Киевской областей, курс на север;
- БпЛА в Липовецком районе Винницкой области.
- БпЛА на юге Черкасской области, движение в направлении Кировоградской области.
По информации военных в 4.56 вражеские ударные БПЛА остаются на Киевщине и движутся на север.
5.39 раздался отбой угрозы применения вражеских ударных БпЛА по областям.
Что предшествовало:
- Вечером 11 июля русская армия запускала на территорию Украины ударные беспилотники и крылатые ракеты.