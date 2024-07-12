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Россияне запускали беспилотники с юга

Алена ИвашкивПятница, 12 июля 2024, 00:14
Россияне запускали беспилотники с юга
Фото: Getty Images

В ночь на пятницу около полуночи российские военные запустили ударные беспилотники с юга. Воздушная тревога продолжалась почти всю ночь.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "Группы ударных вражеских БпЛА в Николаевской области, курс северо-западный".

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Дополнено: В 2.18 стало известно о БпЛА из Николаевщины в Кировоградской области, курс северо-западный.

В 00.26 стало известно, что несколько новых групп ударных вражеских БпЛА с Херсонщины движутся в направлении Николаевской области.

В 1.19 Воздушные силы обновили направления движения вражеских ударных БпЛА:

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  • Группа БпЛА с Сумщины в направлении Черниговщины, курс западный;
  • Группы БпЛА на западе Черкасской области, заходят в Винницкую область;
  • Группы БпЛА на юге Черкасской области, движутся на север;
  • Группы БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северо-западный;
  • Группа БпЛА в восточной части Николаевской области, курс северо-западный.

В 2.27 военные сделали обновление относительно движения вражеских ударных БпЛА:

  • БпЛА с Сумщины на Полтавщину, курс юго-западный;
  • БпЛА с Черниговщины на Киевщину, вектор движения Бровары;
  • БПЛА в юго-восточной части Винницкой области, северо-западный;
  • БпЛА на Кировоградщине курсом на Винницкую область;
  • БпЛА на юге Житомирщины, курс на запад;
  • БпЛА на границе Винницкой и Хмельницкой областей, курс западный;
  • БпЛА в окрестностях Черкасс с востока.

В 3.45 ПС сообщили, что вражеские ударные БпЛА продолжают движение:

  • БпЛА на границе Винницкой и Киевской областей, курс на север;
  • БпЛА в Липовецком районе Винницкой области.
  • БпЛА на юге Черкасской области, движение в направлении Кировоградской области.
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По информации военных в 4.56 вражеские ударные БПЛА остаются на Киевщине и движутся на север.

5.39 раздался отбой угрозы применения вражеских ударных БпЛА по областям.

Что предшествовало:

  • Вечером 11 июля русская армия запускала на территорию Украины ударные беспилотники и крылатые ракеты.

Темы: воздушная тревогаШахед
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