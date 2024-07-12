Зеленський анонсував схвалення Українського договору

У четвер президент Володимир Зеленський на полях саміту НАТО анонсував схвалення Українського договору і назвав цей документ "успіхом для України".

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Рік тому ми почали працювати над новою й потужною архітектурою безпекових угод. Тоді була підписана декларація G7 на підтримку України, і за минулий рік до неї приєдналися 32 країни. Кожна угода робить нас сильнішими й діятиме протягом усього нашого шляху до НАТО.

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Сьогодні ми схвалимо Український договір, і цей документ є успіхом для України, оскільки він розвиває нашу архітектуру безпеки. Ми обов'язково виконаємо кожен пункт – енергії для цього в нас задосить".

Деталі: Також він подякував генеральному секретареві НАТО Єнсу Столтенбергу за всі роки співпраці: "Альянс справді став сильнішим".

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