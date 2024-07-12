Зеленський анонсував схвалення Українського договору
У четвер президент Володимир Зеленський на полях саміту НАТО анонсував схвалення Українського договору і назвав цей документ "успіхом для України".
Джерело: Зеленський у Telegram
Пряма мова: "Рік тому ми почали працювати над новою й потужною архітектурою безпекових угод. Тоді була підписана декларація G7 на підтримку України, і за минулий рік до неї приєдналися 32 країни. Кожна угода робить нас сильнішими й діятиме протягом усього нашого шляху до НАТО.
Сьогодні ми схвалимо Український договір, і цей документ є успіхом для України, оскільки він розвиває нашу архітектуру безпеки. Ми обов'язково виконаємо кожен пункт – енергії для цього в нас задосить".
Деталі: Також він подякував генеральному секретареві НАТО Єнсу Столтенбергу за всі роки співпраці: "Альянс справді став сильнішим".
Нагадаємо:
- Під час відкриття саміту НАТО президент США Джо Байден оголосив про постачання Україні п'яти систем ППО, зокрема Patriot.
Деталі у статті: Байден порахував "Патріотів": яку ППО отримає Україна та чи закриє небо допомога від США.