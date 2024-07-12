Зеленский анонсировал одобрение Украинского договора

В четверг президент Владимир Зеленский на полях саммита НАТО анонсировал одобрение Украинского договора и назвал этот документ "успехом для Украины".

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Год назад мы начали работать над новой и мощной архитектурой соглашений по безопасности. Тогда была подписана декларация G7 в поддержку Украины, и за прошлый год к ней присоединились 32 страны. Каждое соглашение делает нас сильнее и будет действовать на протяжении всего нашего пути в НАТО.

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Сегодня мы одобрим Украинский договор, и этот документ является успехом для Украины, поскольку он развивает нашу архитектуру безопасности. Мы обязательно выполним каждый пункт - энергии для этого у нас достаточно".

Детали: Также он поблагодарил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за все годы сотрудничества: "Альянс действительно стал сильнее".

Напомним:

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Во время открытия саммита НАТО президент США Джо Байден объявил о поставках Украине пяти систем ПВО, в частности Patriot.

Деталі у статті: Байден порахував "Патріотів": яку ППО отримає Україна та чи закриє небо допомога від США.