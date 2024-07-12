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Зеленский анонсировал одобрение Украинского договора

Алена ИвашкивПятница, 12 июля 2024, 00:41
Зеленский анонсировал одобрение Украинского договора
Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг, фото: Getty Images

В четверг президент Владимир Зеленский на полях саммита НАТО анонсировал одобрение Украинского договора и назвал этот документ "успехом для Украины".

Источник: Зеленский в Telegram 

Прямая речь: "Год назад мы начали работать над новой и мощной архитектурой соглашений по безопасности. Тогда была подписана декларация G7 в поддержку Украины, и за прошлый год к ней присоединились 32 страны. Каждое соглашение делает нас сильнее и будет действовать на протяжении всего нашего пути в НАТО. 

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Сегодня мы одобрим Украинский договор, и этот документ является успехом для Украины, поскольку он развивает нашу архитектуру безопасности. Мы обязательно выполним каждый пункт - энергии для этого у нас достаточно".

Детали: Также он поблагодарил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за все годы сотрудничества: "Альянс действительно стал сильнее".

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Темы: ЗеленскийНАТО
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