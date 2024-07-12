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Байден випадково представив Зеленського "президентом Путіним"

Олена ІвашківП'ятниця, 12 липня 2024, 01:27
Байден випадково представив Зеленського президентом Путіним
Джо Байден та Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден на заході, що проходив на полях саміту НАТО у Вашингтоні, обмовився і випадково назвав президента України Володимира Зеленського "президентом Путіним".

Джерело: Байден під час свого виступу щодо "українського компакту"

Деталі: Байден представив Зеленського як "президента Путіна", маючи на увазі очільника Росії Володимира Путіна.

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Пряма мова Байдена: "Тепер я хочу передати слово президенту України, у якого стільки ж сміливості, скільки й рішучості. Пані та панове, президент Путін".

Ще деталі: Він швидко усвідомив помилку і сказав: "Президент Путін? Він (Зеленський - УП) переможе президента Путіна. Я так зосереджений на тому, щоб перемогти президента Путіна,  ми повинні турбуватися про це".

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Теми: БайденЗеленськийНАТО
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