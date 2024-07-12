Байден случайно представил Зеленского "президентом Путиным"

Президент США Джо Байден на мероприятии, проходившем на полях саммита НАТО в Вашингтоне, оговорился и случайно назвал президента Украины Владимира Зеленского "президентом Путиным".

Источник: Байден во время своего выступления по "украинскому компакту"

Детали: Байден представил Зеленского как "президента Путина", имея в виду главу России Владимира Путина.

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Прямая речь Байдена: "Теперь я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же смелости, сколько и решимости. Дамы и господа, президент Путин".

Еще детали: Он быстро осознал ошибку и сказал: "Президент Путин? Он (Зеленский - УП) победит президента Путина. Я так сосредоточен на том, чтобы победить президента Путина, мы должны беспокоиться об этом".

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Зеленский в шутку сказал: "Я лучше".