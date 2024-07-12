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Зеленський про Український договір: це виводить відносини на новий рівень

Олена ІвашківП'ятниця, 12 липня 2024, 03:07
Зеленський про Український договір: це виводить відносини на новий рівень
Джо Байден та Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна підписала 23 сильні угоди, і "будуть іще угоди з іншими країнами".

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Цей Український договір, який ми формуємо, виводить наші відносини на новий рівень. Це значне досягнення для України й усіх нас".

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Деталі: Зеленський подякував Байдену за його лідерство й зусилля, спрямовані на наповнення безпекової співпраці рішучими діями. 

За його словами, "Український договір, який ми формуємо, виводить наші відносини на новий рівень". Президент також зазначив, що це значне досягнення для України й усіх нас.

Він також зазначив, що минулого року на саміті НАТО у Вільнюсі ми здійснили дуже сильний крок, ухваливши декларацію G7 щодо безпеки для України: "Ми не гаяли часу, і тепер у нас є надійна архітектура гарантій безпеки". 

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Нагадаємо:

Про інші результати саміту читайте в статті, "що означає рішення саміту про членство України в Альянсі та 40 млрд для ЗСУ".

Теми: ЗеленськийНАТО
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