Зеленський про Український договір: це виводить відносини на новий рівень
Президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна підписала 23 сильні угоди, і "будуть іще угоди з іншими країнами".
Джерело: Зеленський у Telegram
Пряма мова: "Цей Український договір, який ми формуємо, виводить наші відносини на новий рівень. Це значне досягнення для України й усіх нас".
Деталі: Зеленський подякував Байдену за його лідерство й зусилля, спрямовані на наповнення безпекової співпраці рішучими діями.
За його словами, "Український договір, який ми формуємо, виводить наші відносини на новий рівень". Президент також зазначив, що це значне досягнення для України й усіх нас.
Він також зазначив, що минулого року на саміті НАТО у Вільнюсі ми здійснили дуже сильний крок, ухваливши декларацію G7 щодо безпеки для України: "Ми не гаяли часу, і тепер у нас є надійна архітектура гарантій безпеки".
Нагадаємо:
Про інші результати саміту читайте в статті, "що означає рішення саміту про членство України в Альянсі та 40 млрд для ЗСУ".