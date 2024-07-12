Зеленский об Украинском договоре: это выводит отношения на новый уровень

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина подписала 23 сильных соглашения, и "будут еще соглашения с другими странами".

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Этот Украинский договор, который мы формируем, выводит наши отношения на новый уровень. Это значительное достижение для Украины и всех нас".

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Детали: Зеленский поблагодарил Байдена за его лидерство и усилия, направленные на наполнение сотрудничества в сфере безопасности решительными действиями.

По его словам, "Украинский договор, который мы формируем, выводит наши отношения на новый уровень". Президент также отметил, что это значительное достижение для Украины и всех нас.

Он также отметил, что в прошлом году на саммите НАТО в Вильнюсе мы осуществили очень сильный шаг, приняв декларацию G7 по безопасности для Украины: "Мы не теряли времени, и теперь у нас есть надежная архитектура гарантий безопасности".

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Напомним:

О других результатах саммита читайте в статье, "что означает решение саммита о членстве Украины в Альянсе и 40 млрд для ВСУ".