Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Байден виправдався за обмовку на українській події, але знову назвав Зеленського "Путіним"

Іванна Костіна, Олена ІвашківП'ятниця, 12 липня 2024, 03:13
Байден виправдався за обмовку на українській події, але знову назвав Зеленського Путіним
Джо Байден та Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент США Джо Байден був змушений виправдовуватися за свою обмовку, коли він помилково назвав президента Володимира Зеленським президентом Путіним, але знову назвав Зеленського Путиним.

Джерело: Байден на пресконференції після саміту НАТО у Вашингтоні, "Європейська правда"

Деталі: Він відповідав на запитання журналіста, чи не зашкодять подібні обмовки позиції Сполучених Штатів у світі.

Реклама:

Однак, пояснюючи свою помилку, він знову сказав "Путін" замість "Зеленський", одразу перепросивши.

Пряма мова: "Чи бачите ви шкоду у тому, як я веду цю пресконференцію? Чи бачили ви успішнішу конференцію. Ви що думаєте? Я говорив про Путіна і в самому кінці сказав про Путіна, ні, перепрошую, Зеленського".

Ще деталі: Він зазначив, що не хоче вдаватися до самовихваляння, але світові лідери дякували йому за зроблене: "Я думав, що це була найуспішніша конференція яку я відвідував за довгий час і ще знайдіть мені лідера, який думає інакше".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

  • Байден під час фінальної пресконференції переплутав прізвище віцепрезидентки Камали Гарріс, назвавши її "Трамп".
  • Як повідомлялося, Джо Байден під час виступу щодо "українського компакту" зробив прикру обмовку.
  • Взимку Байден обмовився під час передвиборчого заходу, переплутавши колишніх канцлерів Німеччини – це була друга його схожа обмовка менш ніж за тиждень.

Теми: Байден
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У світі масштабний технологічний збій: не працюють аеропорти, банки, телеканали

Зеленський про можливу перемогу Трампа: Буде важка робота

Під час виступу на з’їзді республіканців Трамп згадав про війну в Україні

Зеленський і Трамп можуть провести першу з 2020 року телефонну розмову – CNN

Зеленський: Дипломатія може допомогти повернути всі території

Держдеп США відреагував на нові ядерні погрози Росії

Усі новини...
Байден
Байден: Європейські союзники скоротять інвестиції в Китай через допомогу РФ
Саміт НАТО: Байден пообіцяв Україні подальшу підтримку
Байден заявив, що не готовий говорити з Путіним
Останні новини
11:35
Орбан обіцяє продовжити свою "мирну місію" попри критику
11:35
"Нафтогаз" провів платежі за євробондами
11:28
Окупанти з безпілотника атакували бригаду "швидкої" в Херсоні, поранені медпрацівники
11:24
У Якутії зник вертоліт зі співробітниками ФСБ – ЗМІ
11:24
фото"Сніговик" із каменів: апарат NASA Perseverance показав новий знімок з Марсу
11:09
На Привозі в Одесі сталася стрілянина
10:53
У світі масштабний технологічний збій: не працюють аеропорти, банки, телеканали
10:45
Аби зменшити ризик діабету: вчені з'ясували, чим можна замінити вершкове масло у раціоні
10:35
Збій у роботі стався і у Sense Bank та Vodafone
10:20
Зеленський про можливу перемогу Трампа: Буде важка робота
Усі новини...
Реклама:
Реклама: