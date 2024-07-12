Байден виправдався за обмовку на українській події, але знову назвав Зеленського "Путіним"

Президент США Джо Байден був змушений виправдовуватися за свою обмовку, коли він помилково назвав президента Володимира Зеленським президентом Путіним, але знову назвав Зеленського Путиним.

Джерело: Байден на пресконференції після саміту НАТО у Вашингтоні, "Європейська правда"

Деталі: Він відповідав на запитання журналіста, чи не зашкодять подібні обмовки позиції Сполучених Штатів у світі.

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Однак, пояснюючи свою помилку, він знову сказав "Путін" замість "Зеленський", одразу перепросивши.

Пряма мова: "Чи бачите ви шкоду у тому, як я веду цю пресконференцію? Чи бачили ви успішнішу конференцію. Ви що думаєте? Я говорив про Путіна і в самому кінці сказав про Путіна, ні, перепрошую, Зеленського".

Ще деталі: Він зазначив, що не хоче вдаватися до самовихваляння, але світові лідери дякували йому за зроблене: "Я думав, що це була найуспішніша конференція яку я відвідував за довгий час і ще знайдіть мені лідера, який думає інакше".

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