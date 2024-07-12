Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Байден оправдался за оговорку на украинском событии, но снова назвал Зеленского "Путиным"

Иванна Костина, Алена ИвашкивПятница, 12 июля 2024, 03:13
Байден оправдался за оговорку на украинском событии, но снова назвал Зеленского Путиным
Джо Байден и Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент США Джо Байден был вынужден оправдываться за свою оговорку, когда он ошибочно назвал президента Владимира Зеленским президентом Путиным, но снова назвал Зеленского Путиным.

Источник: Байден на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне, "Европейская правда"

Детали: Он отвечал на вопрос журналиста, не повредят ли подобные оговорки позиции Соединенных Штатов в мире.

Реклама:

Однако, объясняя свою ошибку, он снова сказал "Путин" вместо "Зеленский", сразу извинившись.

Прямая речь: "Видите ли вы вред в том, как я веду эту пресс-конференцию? Видели ли вы более успешную конференцию. Вы что думаете? Я говорил о Путине и в самом конце сказал о Путине, нет, извините, Зеленского".

Еще детали: Он отметил, что не хочет прибегать к самовосхвалению, но мировые лидеры благодарили его за сделанное: "Я думал, что это была самая успешная конференция которую я посещал за долгое время и еще найдите мне лидера, который думает иначе".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: 

  • Байден во время финальной пресс-конференции перепутал фамилию вице-президента Камалы Харрис, назвав ее "Трамп".
  • Как сообщалось, Джо Байден во время выступления относительно "украинского компакта" сделал досадную оговорку.
  • Зимой Байден оговорился во время предвыборного мероприятия, перепутав бывших канцлеров Германии – это была вторая его похожая оговорка менее чем за неделю.

Темы: Байден
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генерал НАТО: Украина сейчас имеет замечательную стратегию ведения войны

В мире масштабный технологический сбой: не работают аэропорты, банки, телеканалы

Зеленский о возможной победе Трампа: Будет тяжелая работа

Во время выступления на съезде республиканцев Трамп вспомнил о войне в Украине

Зеленский и Трамп могут провести первый с 2020 года телефонный разговор – CNN

Зеленский: Дипломатия может помочь вернуть все территории

Все новости...
Байден
Байден: Европейские союзники сократят инвестиции в Китай из-за помощи РФ
Саммит НАТО: Байден пообещал Украине дальнейшую поддержку
Байден заявил, что не готов говорить с Путиным
Последние новости
12:01
Фелпс, Месси, Леброн: ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших спортсменов XXI века
11:58
МВФ меняет постоянного представителя в Украине
11:56
фотоНациональный музей истории показывает украинские сокровища, спасенные Эстонией
11:53
Страны Европы согласовали новые меры против "теневого флота" России
11:50
дополнено, фото Оккупанты накрыли Белозерку "Градами": 2 погибших, ранены медики, много разрушений
11:46
Спрос на китайские автомобили среди украинцев вырос на 50%: что выбирали
11:44
Генерал НАТО: Украина сейчас имеет замечательную стратегию ведения войны
11:35
Орбан обещает продолжить свою "мирную миссию", несмотря на критику
11:35
"Нафтогаз" провел платежи по евробондам
11:28
Оккупанты из беспилотника атаковали бригаду "скорой" в Херсоне, ранены медработники
Все новости...
Реклама:
Реклама: