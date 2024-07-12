Байден оправдался за оговорку на украинском событии, но снова назвал Зеленского "Путиным"

Президент США Джо Байден был вынужден оправдываться за свою оговорку, когда он ошибочно назвал президента Владимира Зеленским президентом Путиным, но снова назвал Зеленского Путиным.

Источник: Байден на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне, "Европейская правда"

Детали: Он отвечал на вопрос журналиста, не повредят ли подобные оговорки позиции Соединенных Штатов в мире.

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Однако, объясняя свою ошибку, он снова сказал "Путин" вместо "Зеленский", сразу извинившись.

Прямая речь: "Видите ли вы вред в том, как я веду эту пресс-конференцию? Видели ли вы более успешную конференцию. Вы что думаете? Я говорил о Путине и в самом конце сказал о Путине, нет, извините, Зеленского".

Еще детали: Он отметил, что не хочет прибегать к самовосхвалению, но мировые лидеры благодарили его за сделанное: "Я думал, что это была самая успешная конференция которую я посещал за долгое время и еще найдите мне лидера, который думает иначе".

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