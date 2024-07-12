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Байден заявив, що не готовий говорити з Путіним

Іванна Костіна, Олена ІвашківП'ятниця, 12 липня 2024, 03:49
Байден заявив, що не готовий говорити з Путіним
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден заявив, що не готовий говорити з російським лідером Владіміром Путіним, поки він не змінить свою поведінку.

Джерело: Байден на пресконференції після саміту НАТО у Вашингтоні, "Європейська правда"

Деталі: Байден сказав, що не бачить у Путіна готовності до зміни поведінки.

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Пряма мова: "Я не бачу причин говорити з Путіним прямо зараз. Не так багато він готовий зробити у сенсі зміни поведінки. Але немає світового лідера, з яким я не готовий взаємодіяти.

Але чи Путін готовий говорити? Я не готовий говорити з Путіним, доки він не змінить свою поведінку.

Він думав, що виграв війну, але досі захопив 17,3% території України. Вони не були успішними, вони зазнали жахливих людських втрат. Вони втратили понад 350 тисяч військових, вбитими чи пораненими. Понад мільйон освічених молодих людей залишили Росію.

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Ще деталі: За його словами, ідея того, що Росія зміниться фундаментально в найближчому майбутньому не реалістична. Байден також додав, що РФ  не зупиниться на Україні і пригадав виступ Путіна перед вторгненням.

Він повторив, що готовий говорити з будь-яким лідером, в тому числі Путіним, якщо Путін захоче говорити, зателефонує мені.

Нагадаємо: 

  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що безпосередньо перед початком широкомасштабного вторгнення РФ в Україну кремлівський лідер Владімір Путін розповідав йому, що Україна буцімто "належить" Росії.
  • ЗМІ повідомляли, що президент Франції Емманюель Макрон провів конфіденційні розмови з президентом США Джо Байденом і канцлером Німеччини Олафом Шольцом у лютому з метою переконати їх змінити стратегію Заходу у війні РФ проти України.

Теми: БайденПутінСША
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