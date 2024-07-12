Байден заявил, что не готов говорить с Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что не готов говорить с российским лидером Владимиром Путиным, пока он не изменит свое поведение.

Источник: Байден на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне, "Европейская правда"

Детали: Байден сказал, что не видит у Путина готовности к изменению поведения.

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Прямая речь: "Я не вижу причин говорить с Путиным прямо сейчас. Не так много он готов сделать в смысле изменения поведения. Но нет мирового лидера, с которым я не готов взаимодействовать.

Но готов ли Путин говорить? Я не готов говорить с Путиным, пока он не изменит свое поведение.

Он думал, что выиграл войну, но до сих пор захватил 17,3% территории Украины. Они не были успешными, они понесли ужасные человеческие потери. Они потеряли более 350 тысяч военных, убитыми или ранеными. Более миллиона образованных молодых людей покинули Россию.

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Еще детали: По его словам, идея того, что Россия изменится фундаментально в ближайшем будущем не реалистична. Байден также добавил, что РФ не остановится на Украине и вспомнил выступление Путина перед вторжением.

Он повторил, что готов говорить с любым лидером, в том числе Путиным, если Путин захочет говорить, позвонит мне.

Напомним: