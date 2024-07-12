Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Байден заявил, что не готов говорить с Путиным

Иванна Костина, Алена ИвашкивПятница, 12 июля 2024, 03:49
Байден заявил, что не готов говорить с Путиным
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден заявил, что не готов говорить с российским лидером Владимиром Путиным, пока он не изменит свое поведение.

Источник: Байден на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне, "Европейская правда"

Детали: Байден сказал, что не видит у Путина готовности к изменению поведения.

Реклама:

Прямая речь: "Я не вижу причин говорить с Путиным прямо сейчас. Не так много он готов сделать в смысле изменения поведения. Но нет мирового лидера, с которым я не готов взаимодействовать.

Но готов ли Путин говорить? Я не готов говорить с Путиным, пока он не изменит свое поведение.

Он думал, что выиграл войну, но до сих пор захватил 17,3% территории Украины. Они не были успешными, они понесли ужасные человеческие потери. Они потеряли более 350 тысяч военных, убитыми или ранеными. Более миллиона образованных молодых людей покинули Россию.

ВИДЕО ДНЯ

Еще детали: По его словам, идея того, что Россия изменится фундаментально в ближайшем будущем не реалистична. Байден также добавил, что РФ не остановится на Украине и вспомнил выступление Путина перед вторжением.

Он повторил, что готов говорить с любым лидером, в том числе Путиным, если Путин захочет говорить, позвонит мне.

Напомним: 

  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що безпосередньо перед початком широкомасштабного вторгнення РФ в Україну кремлівський лідер Владімір Путін розповідав йому, що Україна буцімто "належить" Росії.
  • ЗМІ повідомляли, що президент Франції Емманюель Макрон провів конфіденційні розмови з президентом США Джо Байденом і канцлером Німеччини Олафом Шольцом у лютому з метою переконати їх змінити стратегію Заходу у війні РФ проти України.

Темы: БайденПутинСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генерал НАТО: Украина сейчас имеет замечательную стратегию ведения войны

В мире масштабный технологический сбой: не работают аэропорты, банки, телеканалы

Зеленский о возможной победе Трампа: Будет тяжелая работа

Во время выступления на съезде республиканцев Трамп вспомнил о войне в Украине

Зеленский и Трамп могут провести первый с 2020 года телефонный разговор – CNN

Зеленский: Дипломатия может помочь вернуть все территории

Все новости...
Байден
Саммит НАТО: Байден пообещал Украине дальнейшую поддержку
Байден спутал фамилию вице-президента Харрис, назвав ее Трампом
Байден оправдался за оговорку на украинском событии, но снова назвал Зеленского "Путиным"
Последние новости
12:01
Фелпс, Месси, Леброн: ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших спортсменов XXI века
11:58
МВФ меняет постоянного представителя в Украине
11:56
фотоНациональный музей истории показывает украинские сокровища, спасенные Эстонией
11:53
Страны Европы согласовали новые меры против "теневого флота" России
11:50
дополнено, фото Оккупанты накрыли Белозерку "Градами": 2 погибших, ранены медики, много разрушений
11:46
Спрос на китайские автомобили среди украинцев вырос на 50%: что выбирали
11:44
Генерал НАТО: Украина сейчас имеет замечательную стратегию ведения войны
11:35
Орбан обещает продолжить свою "мирную миссию", несмотря на критику
11:35
"Нафтогаз" провел платежи по евробондам
11:28
Оккупанты из беспилотника атаковали бригаду "скорой" в Херсоне, ранены медработники
Все новости...
Реклама:
Реклама: