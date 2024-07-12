ISW: Росія зі своєї території глушить роботу GPS у країнах Балтії
Фінська влада повідомила про збільшення кількості "збоїв" у роботі GPS за останній тиждень і про те, що більшість збоїв у роботі авіаційних і морських GPS і радарів відбувається з території Росії.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: Фінське федеральне агентство транспорту і зв'язку Traficom повідомило фінському виданню Iltalehti 11 липня, що "збої" у роботі GPS збільшилися за останній тиждень, посилаючись на конкретний інцидент, що стався у Фінській затоці в ніч з 10 на 11 липня.
Фінський морський лоцман повідомив на X, що вночі під час керування іншими суднами поблизу Котки і Хаміни на південному узбережжі Фінляндії він зазнав серйозних збоїв у роботі GPS і радарів.
Лоцман опублікував відеозапис збоїв у роботі свого радара і повідомив, що GPS був недоступний на 90 відсотках маршруту між пілотною підстанцією Орренгрунд і гаванню Хаміна.
Tässä esimerkki tutkahäirinnästä, luotsikutterin tutka. pic.twitter.com/OJMbx5RXyg— Hannu Lukkari (@LukkariHannu) July 11, 2024ВІДЕО ДНЯ
Повідомлення про посилення збоїв у роботі GPS і радарів у Фінській затоці узгоджуються з повідомленнями про російські перешкоди, які зачіпають балтійські країни та інші регіони Європи.
Ймовірно, російські перешкоди з Калінінграда раніше заглушили GPS літака, на борту якого перебував тодішній міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, і змусили фінський авіаносець Finnair скасувати кілька рейсів з Фінляндії.
Перешкоди GPS в країнах Балтії змусили Finnair скасувати рейси до Тарту, Естонія, доки аеропорт Тарту не запровадив систему заходження на посадку для літаків, що прилітають в аеропорт, яка не покладається на GPS.
Очевидне глушіння GPS з боку Росії, ймовірно, є частиною гібридної кампанії Росії, що посилюється і спрямована безпосередньо проти країн НАТО, і яка, ймовірно, має на меті підірвати підтримку України і єдності НАТО.
Ключові висновки ISW за 11 липня:
- Російська влада намагалася вбити провідних діячів європейської оборонно-промислової бази (ОПБ), що, ймовірно, є частиною російських зусиль, спрямованих на підрив і стримування західної допомоги Україні та ширших зусиль Росії з дестабілізації країн-членів НАТО.
- Фінська влада повідомила про збільшення кількості "збоїв" у роботі GPS за останній тиждень і про те, що більшість збоїв у роботі авіаційних і морських GPS і радарів походять з території Росії.
- Україна має намір провести другу зустріч Глобального саміту миру до кінця 2024 року і, як повідомляється, планує запросити Росію до участі.
- Керівництво Європейського Союзу (ЄС) розглядає можливість обмеження повноважень Угорщини як голови Ради ЄС після зустрічі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві та його спроб представити себе як потенційного посередника між Росією та Україною.
- Російський уряд продовжував докладати зусиль, щоб викорінити критичні голоси і зміцнити контроль над російським інформаційним простором.
- Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) заявила, що запобігла терористичній атаці на православну церкву в Майкопі, Республіка Адигея, 11 липня.
- Українські війська просунулися на північ від Харкова, а російські війська нещодавно просунулися на південь від Сіверська, на північний захід від Авдіївки та на захід від Донецька.
- Російські суб'єкти федерації (регіони) продовжують використовувати грошові заохочення в рамках криптомобілізаційної мобілізації.