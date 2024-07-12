ISW: Россия со своей территории глушит работу GPS в странах Балтии

Финские власти сообщили об увеличении количества "сбоев" в работе GPS за последнюю неделю и о том, что большинство сбоев в работе авиационных и морских GPS и радаров происходит с территории России.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Финское федеральное агентство транспорта и связи Traficom сообщило финскому изданию Iltalehti 11 июля, что "сбои" в работе GPS увеличились за последнюю неделю, ссылаясь на конкретный инцидент, произошедший в Финском заливе в ночь с 10 на 11 июля.

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Финский морской лоцман сообщил на X, что ночью во время управления другими судами вблизи Котки и Хамины на южном побережье Финляндии он испытал серьезные сбои в работе GPS и радаров.

Лоцман опубликовал видеозапись сбоев в работе своего радара и сообщил, что GPS был недоступен на 90 процентах маршрута между пилотной подстанцией Орренгрунд и гаванью Хамина.

Tässä esimerkki tutkahäirinnästä, luotsikutterin tutka. pic.twitter.com/OJMbx5RXyg ВИДЕО ДНЯ July 11, 2024

Сообщения об усилении сбоев в работе GPS и радаров в Финском заливе согласуются с сообщениями о российских помехах, которые затрагивают балтийские страны и другие регионы Европы.

Вероятно, российские помехи из Калининграда ранее заглушили GPS самолета, на борту которого находился тогдашний министр обороны Великобритании Грант Шаппс, и заставили финский авианосец Finnair отменить несколько рейсов из Финляндии.

Помехи GPS в странах Балтии заставили Finnair отменить рейсы в Тарту, Эстония, пока аэропорт Тарту не ввел систему захода на посадку для самолетов, прилетающих в аэропорт, которая не полагается на GPS.

Очевидное глушение GPS со стороны России, вероятно, является частью усиливающейся гибридной кампании России, направленной непосредственно против стран НАТО, которая, вероятно, имеет целью подорвать поддержку Украины и единства НАТО.

Ключевые выводы ISW за 11 июля: