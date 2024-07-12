ISW: Россия со своей территории глушит работу GPS в странах Балтии
Финские власти сообщили об увеличении количества "сбоев" в работе GPS за последнюю неделю и о том, что большинство сбоев в работе авиационных и морских GPS и радаров происходит с территории России.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: Финское федеральное агентство транспорта и связи Traficom сообщило финскому изданию Iltalehti 11 июля, что "сбои" в работе GPS увеличились за последнюю неделю, ссылаясь на конкретный инцидент, произошедший в Финском заливе в ночь с 10 на 11 июля.
Финский морской лоцман сообщил на X, что ночью во время управления другими судами вблизи Котки и Хамины на южном побережье Финляндии он испытал серьезные сбои в работе GPS и радаров.
Лоцман опубликовал видеозапись сбоев в работе своего радара и сообщил, что GPS был недоступен на 90 процентах маршрута между пилотной подстанцией Орренгрунд и гаванью Хамина.
Tässä esimerkki tutkahäirinnästä, luotsikutterin tutka. pic.twitter.com/OJMbx5RXyg— Hannu Lukkari (@LukkariHannu) July 11, 2024ВИДЕО ДНЯ
Сообщения об усилении сбоев в работе GPS и радаров в Финском заливе согласуются с сообщениями о российских помехах, которые затрагивают балтийские страны и другие регионы Европы.
Вероятно, российские помехи из Калининграда ранее заглушили GPS самолета, на борту которого находился тогдашний министр обороны Великобритании Грант Шаппс, и заставили финский авианосец Finnair отменить несколько рейсов из Финляндии.
Помехи GPS в странах Балтии заставили Finnair отменить рейсы в Тарту, Эстония, пока аэропорт Тарту не ввел систему захода на посадку для самолетов, прилетающих в аэропорт, которая не полагается на GPS.
Очевидное глушение GPS со стороны России, вероятно, является частью усиливающейся гибридной кампании России, направленной непосредственно против стран НАТО, которая, вероятно, имеет целью подорвать поддержку Украины и единства НАТО.
Ключевые выводы ISW за 11 июля:
- Российские власти пытались убить ведущих деятелей европейской оборонно-промышленной базы (ОПБ), что, вероятно, является частью российских усилий, направленных на подрыв и сдерживание западной помощи Украине и более широких усилий России по дестабилизации стран-членов НАТО.
- Финские власти сообщили об увеличении количества "сбоев" в работе GPS за последнюю неделю и о том, что большинство сбоев в работе авиационных и морских GPS и радаров происходят с территории России.
- Украина намерена провести вторую встречу Глобального саммита мира до конца 2024 года и, как сообщается, планирует пригласить Россию к участию.
- Руководство Европейского Союза (ЕС) рассматривает возможность ограничения полномочий Венгрии как председателя Совета ЕС после встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным в Москве и его попыток представить себя как потенциального посредника между Россией и Украиной.
- Российское правительство продолжало прилагать усилия, чтобы искоренить критические голоса и укрепить контроль над российским информационным пространством.
- Федеральная служба безопасности России (ФСБ) заявила, что предотвратила террористическую атаку на православную церковь в Майкопе, Республика Адыгея, 11 июля.
- Украинские войска продвинулись к северу от Харькова, а российские войска недавно продвинулись на юг от Северска, на северо-запад от Авдеевки и на запад от Донецка.
- Российские субъекты федерации (регионы) продолжают использовать денежные поощрения в рамках криптомобилизационной мобилизации.