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ISW: Россия со своей территории глушит работу GPS в странах Балтии

Алена ИвашкивПятница, 12 июля 2024, 05:25
ISW: Россия со своей территории глушит работу GPS в странах Балтии
Скриншот видео финского моряка

Финские власти сообщили об увеличении количества "сбоев" в работе GPS за последнюю неделю и о том, что большинство сбоев в работе авиационных и морских GPS и радаров происходит с территории России.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Финское федеральное агентство транспорта и связи Traficom сообщило финскому изданию Iltalehti 11 июля, что "сбои" в работе GPS увеличились за последнюю неделю, ссылаясь на конкретный инцидент, произошедший в Финском заливе в ночь с 10 на 11 июля. 

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Финский морской лоцман сообщил на X, что ночью во время управления другими судами вблизи Котки и Хамины на южном побережье Финляндии он испытал серьезные сбои в работе GPS и радаров. 

Лоцман опубликовал видеозапись сбоев в работе своего радара и сообщил, что GPS был недоступен на 90 процентах маршрута между пилотной подстанцией Орренгрунд и гаванью Хамина. 

Сообщения об усилении сбоев в работе GPS и радаров в Финском заливе согласуются с сообщениями о российских помехах, которые затрагивают балтийские страны и другие регионы Европы. 

Вероятно, российские помехи из Калининграда ранее заглушили GPS самолета, на борту которого находился тогдашний министр обороны Великобритании Грант Шаппс, и заставили финский авианосец Finnair отменить несколько рейсов из Финляндии. 

Помехи GPS в странах Балтии заставили Finnair отменить рейсы в Тарту, Эстония, пока аэропорт Тарту не ввел систему захода на посадку для самолетов, прилетающих в аэропорт, которая не полагается на GPS.

Очевидное глушение GPS со стороны России, вероятно, является частью усиливающейся гибридной кампании России, направленной непосредственно против стран НАТО, которая, вероятно, имеет целью подорвать поддержку Украины и единства НАТО.

Ключевые выводы ISW за 11 июля:

  • Российские власти пытались убить ведущих деятелей европейской оборонно-промышленной базы (ОПБ), что, вероятно, является частью российских усилий, направленных на подрыв и сдерживание западной помощи Украине и более широких усилий России по дестабилизации стран-членов НАТО.
  • Финские власти сообщили об увеличении количества "сбоев" в работе GPS за последнюю неделю и о том, что большинство сбоев в работе авиационных и морских GPS и радаров происходят с территории России.
  • Украина намерена провести вторую встречу Глобального саммита мира до конца 2024 года и, как сообщается, планирует пригласить Россию к участию.
  • Руководство Европейского Союза (ЕС) рассматривает возможность ограничения полномочий Венгрии как председателя Совета ЕС после встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным в Москве и его попыток представить себя как потенциального посредника между Россией и Украиной.
  • Российское правительство продолжало прилагать усилия, чтобы искоренить критические голоса и укрепить контроль над российским информационным пространством.
  • Федеральная служба безопасности России (ФСБ) заявила, что предотвратила террористическую атаку на православную церковь в Майкопе, Республика Адыгея, 11 июля.
  • Украинские войска продвинулись к северу от Харькова, а российские войска недавно продвинулись на юг от Северска, на северо-запад от Авдеевки и на запад от Донецка.
  • Российские субъекты федерации (регионы) продолжают использовать денежные поощрения в рамках криптомобилизационной мобилизации.

Темы: ISWБалтия
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